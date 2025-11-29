Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
Un coche de Policía Nacional EP

Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco

Desde la Delegación del Gobierno han reiterado «su compromiso firme contra la violencia sexual» y «la defensa de los derechos de las mujeres»

EP

Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:56

Comenta

La Policía Nacional ha detenido al presunto agresor de las activistas de Femen que denunciaron que un hombre les tocó los pechos durante una protesta antifranquista que se celebraba ante la parroquia los Doce Apóstoles de Madrid, donde tenía lugar una misa en honor al dictador.

Desde la Delegación del Gobierno han informado de la detención y han reiterado «su compromiso firme contra la violencia sexual, la defensa de los derechos de las mujeres y la garantía del libre ejercicio del derecho de manifestación y reunión, sin coacciones ni agresiones».

Por su parte, tras la denuncia de las activistas, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró que la sociedad española ya no «consiente que se abuse de mujeres ni se admire a un dictador». «Han pasado 50 años y hay quien no ha aprendido nada», remarcó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  2. 2 La Lotería Nacional de hoy sábado deja el primer premio en un municipio de 1.300 habitantes conocido por ser un paraiso de la naturaleza y otras dos localidades
  3. 3 Qué hacer este sábado en Valencia: ferias, mercadillos y un castillo de fuegos
  4. 4 Pradas señala al exjefe de Bomberos como el técnico que paró el Es Alert a las 19 horas del 29-O: «Lo vio contraproducente»
  5. 5

    Ligero cambio en el recorrido del Maratón Valencia 2025: así te afectará
  6. 6

    Los Santos Juanes impresiona a sus primeros visitantes: «Es una maravilla, no había visto nada igual»
  7. 7

    La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  8. 8

    Las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones de Valencia se activarán el lunes sin multar
  9. 9 Muere un trabajador en Casinos durante los trabajos de reconstrucción tras la dana
  10. 10

    Pérez Llorca y Mazón, las siete diferencias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco

Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco