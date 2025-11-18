Detenido un ladrón que se obsesionó con robar los cepillos de una ermita de Ciudad Real También se llevó crucifijos y candelabros y causó daños por valor de mil euros

J.M.L. Martes, 18 de noviembre 2025, 10:35 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha logrado identificar al ladrón reincidente que robaba una y otra vez el dinero depositado en los cepillos de la ermita de San Juan Bautista, en Almagro (Ciudad Real). Desde el pasado verano el caco se había obsesionado con sustraer repetidamente el dinero depositado por los feligreses y había logrado hacerse con un botín superior a mil euros.

En sus últimos golpes se vino arriba y se llevó tres crucifijos de orfebrería y dos candelabros situados en varios altares después de romper los candados de los cepillos ubicados en los veleros. Tantos robos alarmaron no sólo a los fieles de la ermita sino también a la Hermandad de Jesús de las Tres Caídas y María Santísima de la Esperanza que, a través de sus redes sociales, solicitó la colaboración ciudadana para dar con el ladrón.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil determinaron que el autor de estos robos siempre actuaba a la misma hora: a primera hora de la tarde, justo cuando se abrían las puertas de la ermita y se hallaba más vacía. La operación «Devotio», como la ha denominado este cuerpo, ha desembocado en la detención del ladrón, que ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Almagro como presunto autor de varios delitos contra el patrimonio y hurtos.

Cámaras y alarma

Robos obsesivos que han obligado a la Hermandad de Jesús de las Tres Caídas y María Santísima de la Esperanza a instalar un sistema de videovigilancia y alarma que ha costado unos 2.000 euros además de empotrar una caja fuerte donde depositar las limosnas. Los daños causados por este ladrón en sus acciones «superan los mil euros», según el vicepresidente de esta hermandad, José Manuel Ruiz, que ha pedido a los vecinos que «velen por la ermita, que es muy querida y respetada por los fieles de Almagro». Una ermita fundada en el siglo XVII en la que destacan sus yeserías y pinturas al temple.