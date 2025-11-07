Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El conductor drogado de un camión atropella y mata a una joven en Valencia
Guardia Civil retira los cuencos de agua envenenada. Guardia Civil

Detenido un hombre en Toledo por haber matado a más de cien gatos en el último año

El arrestado se dedicaba a envenenar colonias felinas arrojando sustancias tóxicas en cuencos de agua

J.M.L.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:25

Comenta

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre por haber matado a más de cien gatos en el último año y a unos cincuenta en los últimos cuatro meses en Villaluenga de la Sagra (Toledo). Se le considera autor de un delito continuado de maltrato animal.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por un vecino de esta localidad de 4.200 habitantes que alertó a la Guardia Civil de una elevada mortandad de las colonias felinas de este pueblo. En su denuncia indicó que sospechaba del envenenamiento como causa de estas muertes ya que, debido a su profesión sanitaria, conocía la sintomatología que el veneno produce en el organismo de los seres vivos.

Los agentes descubrieron en sus pesquisas la presencia de agua envenenada en cuencos repartidos en un parque y en el patio de una vivienda donde se hallaron varios gatos muertos. La vivienda resultó ser propiedad del hombre a quien se atribuye esta matanza de gatos.

En el esclarecimiento de este caso, la Guardia Civil ha contado con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid adonde se han trasladado varios gatos muertos para realizarles una necropsia y poder determinar la presencia de sustancias tóxicas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor drogado de un camión atropella y mata a una joven en Valencia
  2. 2

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  3. 3 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  4. 4

    Y por si faltaba alguien, Oltra
  5. 5 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  6. 6 Esta es la profesión que cobra la pensión de jubilación más alta en España: casi 3.000 euros al mes
  7. 7 Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia capital y otros 22 municipios de la provincia para esta semana (del 8 a 14 de noviembre)
  8. 8 Desalojan la Conselleria de Emergencias por la filtración de gases tras la limpieza del alcantarillado
  9. 9

    Los datos de la gran barrancada: de 1.200 a 3.500 metros cúbicos por segundo en cuestión de minutos
  10. 10 La historia de la calle J. J. Dómine: a quién está dedicada y por qué fue tan importante para Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Detenido un hombre en Toledo por haber matado a más de cien gatos en el último año

Detenido un hombre en Toledo por haber matado a más de cien gatos en el último año