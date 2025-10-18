Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El detenido ha salido de la vivienda acompañado de varios agentes de la Ertzaintza y cubriendo su rostro con una manta roja. Félix Morquecho

El detenido por el crimen de Zarautz tenía antecedentes por violencia machista

Una expareja del presunto autor de los hechos ya le había denunciado anteriormente por «hechos similares», precisan fuentes cercanas al caso

Miguel Ángel Mata y Beatriz Campuzano

San Sebastián

Sábado, 18 de octubre 2025, 12:24

Comenta

El presunto autor del homicidio de una mujer de 53 años, que apareció muerta el miércoles por la noche en una vivienda de la ... calle Indamendi de Zarautz, tenía antecedentes por violencia machista. Según ha podido saber este periódico por fuentes del departamento de Seguridad, una expareja del detenido ya le había denunciado con anterioridad por «hechos similares». En estos momentos, sigue en dependencias policriales a la espera de comparecer ante el juez, que será quien determine su ingreso en prisión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Último paso para que Valencia multe en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de diciembre
  2. 2

    La red de narcos del puerto de Valencia intentó comprar un complejo hotelero en Mojácar por 20 millones de euros
  3. 3 Localizan con vida a un hombre que llevaba varios días herido e inconsciente en su domicilio en Valencia
  4. 4

    Una promotora pone a la venta 98 viviendas desde 241.000 euros en el nuevo barrio de Valencia
  5. 5 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  6. 6

    Nace en Valencia la marca de ropa para católicos
  7. 7 Las tormentas con granizo ya descargan en la Comunitat
  8. 8 Una inmobiliaria invertirá 130 millones de euros para construir 500 viviendas en Valencia
  9. 9 El Valencia CF salda su deuda con Benicalap
  10. 10

    La Agencia Tributaria sigue la pista de la compra del edificio de Correos de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El detenido por el crimen de Zarautz tenía antecedentes por violencia machista

El detenido por el crimen de Zarautz tenía antecedentes por violencia machista