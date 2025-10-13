Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una furgoneta de la Guardia Civil G. C.

Detenido un conductor de autobús por sextuplicar la tasa de alcohol

El autocar que conducía, que realizaba un trayecto internacional, fue parado por la Guardia Civil cerca de Ciudad Real con cinco pasajeros a bordo

J. M. L.

Ciudad Real

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:18

Comenta

La Guardia Civil ha detenido este lunes en Tomelloso (Ciudad Real) al conductor de un autobús por circular que multiplicaba por seis la tasa máxima de alcohol permitida para conductores profesionales. El vehículo fue parado en el kilómetro 87 de la autovía A-43 que va desde Mérida (Extremadura) hasta la A-3 cerca de la localidad castellano-manchega de Atalaya del Cañavate, después de que agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Ciudad Real se percataran de la extraña conducción de un autocar que circulaba por esa carretera.

Una vez detenido el vehículo, el chófer fue sometido a una prueba de alcoholemia que arrojó un resultado positivo. En concreto, 0,94 miligramos de alcohol por litro en aire espirado en el primer test y 0,91 en el segundo, por lo que fue arrestado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo de motor con una tasa de alcohol en aire espirado claramente superior a la legalmente establecida.

El autobús quedó inmovilizado y el conductor, que efectuaba un transporte internacional de viajeros con cinco pasajeros en el momento de su detención, pasó a disposición del Juzgado de Tomelloso donde se celebrará un juicio rápido en los próximos días.

Hasta seis meses de cárcel y multa

Al haber sextuplicado la tasa máxima de alcohol permitida para conductores profesionales, se considera que ha cometido un delito y no una simple infracción administrativa. Por ello, podría ser condenado a una pena de entre tres y seis meses de cárcel, al pago de una multa, a realizar trabajos en beneficio de la comunidad de entre uno y tres meses y a la retirada de su carnet de conducir por un período de entre uno y cuatro años.

