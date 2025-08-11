Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Comunitat roza la noche infernal
Objetos registrados por la Policía Nacional en la casa de la implicada. P. N.

Detenida en Madrid por amenazar a policías en redes sociales

La mujer difundía imágenes, datos personales y mensajes intimidatorios contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y tenía en su poder varias armas prohibidas

C. P. S.

Lunes, 11 de agosto 2025, 11:16

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a una mujer acusada de señalar y amenazar públicamente a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) a través de redes sociales. Según fuentes policiales, utilizaba sus perfiles para publicar fotografías e información personal de los agentes, incluidos domicilios, acompañados de mensajes que incitaban a su hostigamiento o agresión.

Durante el registro de su domicilio, los agentes intervinieron varias armas prohibidas, entre ellas una pistola eléctrica, un espray de pimienta, navajas automáticas, cuchillos de distintos tamaños, un arma punzante de doble filo, una carabina de perdigones con mira telescópica y pistolas de aire comprimido. También se hallaron documentos con datos personales de terceras personas, cuya obtención está siendo investigada por un posible acceso irregular a sistemas protegidos.

Las pesquisas revelan que la detenida grababa directamente a miembros de las FFCCSE en la vía pública, siguiendo patrones de vigilancia. Con ese material elaboraba vídeos en los que mostraba armas blancas y lanzaba amenazas explícitas, difundiendo el contenido en internet junto a símbolos de odio como el acrónimo «A.C.A.B.» y referencias que glorificaban delitos como el tráfico de drogas o la falsificación documental.

La investigación, llevada a cabo por la Comisaría General de Información y la Brigada Provincial de Información de Madrid, continúa abierta para identificar a posibles colaboradores y desmantelar por completo la red de perfiles vinculados a esta campaña de amenazas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Uno de los fallecidos en el accidente de avioneta en Requena es hijo de un exconseller de Hacienda
  2. 2 Uno de los fallecidos en el accidente de avioneta en Requena es hijo de un exconseller de Hacienda
  3. 3

    Las fisuras en el robo del reloj de Calatrava
  4. 4 La serie que ha fascinado a Arturo Pérez-Reverte: «Son 10 capítulos que se me han hecho cortos»
  5. 5

    De icono de la paella a parking de caravanas con piscina
  6. 6 Una brillante bola de fuego cruza el cielo de Valencia a miles de kilómetros por hora
  7. 7

    La Diputación se plantea ya apartar a Ninet de la subdirección del MuVIM tras no acreditar que es licenciada
  8. 8 La localidad valenciana que ha dormido este domingo a 8 grados en pleno agosto
  9. 9

    El Valencia busca ahora un nueve rematador que compita con Hugo Duro
  10. 10 Detenido un hombre tras agredir a su mujer en una habitación de un hotel de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Detenida en Madrid por amenazar a policías en redes sociales

Detenida en Madrid por amenazar a policías en redes sociales