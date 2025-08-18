Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un reventón térmico obliga a desalojar las playas de Granada y a rescatar a siete personas a la deriva
Imagen de uno de los detenidos. Policía Nacional

Desarticulada una banda que extorsionaba a clientes de prostitutas

Sus cabecillas eran dos hermanos y su madre. La extorsión incluía agresiones físicas y amenazas de muerte

J.M.L.

Albacete

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:41

La Policía Nacional ha desarticulado en Albacete, Valencia y Alicante un grupo criminal que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres latinoamericanas en un piso de Alicante y a extorsionar a sus clientes. En concreto, les exigían el pago de hasta 3.000 euros a cambio de no contar a sus allegados, contactos y conocidos que eran consumidores habituales de prostitución.

En la operación han sido detenidas nueve personas: cinco en Albacete, tres en Alicante y una en Valencia. Los cabecillas de la banda, dos hermanos y su madre, residían en Albacete y eran los encargados de recibir el dinero.

Las investigaciones se iniciaron a mediados de 2024 tras varias alertas anónimas recibidas en el Servicio de Atención a la Víctima de la Trata de la Policía Nacional sobre la existencia de un piso en Alicante donde varias mujeres de origen latinoamericano estaban siendo obligadas a ejercer la prostitución. Las denuncias anónimas también señalaban que en el interior del piso se traficaba con drogas.

Los agentes descubrieron que quienes gestionaban la vivienda se dedicaban, asimismo, a la extorsión de los hombres que accedían a los anuncios de los servicios sexuales ofrecidos por las mujeres y que eran publicados en plataformas digitales.

Según la Policía, la extorsión incluía agresiones físicas e incluso amenazas de muerte de ellos o de sus familiares si se negaban a pagar.

A raíz de estas detenciones, la Policía Nacional ha recordado que cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso naranja este lunes por calor y fuertes tormentas en Valencia y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Seis heridos, cinco de ellos menores, por inhalar humo en un incendio en la avenida Blasco Ibáñez
  3. 3 El distrito de Valencia capital notablemente más barato para comprar vivienda en la actualidad
  4. 4 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este domingo 17 de agosto en plena ola
  5. 5

    Los vecinos de la Calderona, atemorizados ante un polvorín en mitad del monte
  6. 6 Valencia amanece con cielo anaranjado: Aemet da una explicación
  7. 7

    Un tapón en plena vía verde del barranco de la Saleta
  8. 8

    Xirivella y Albalat dels Tarongers, los dos extremos de las piscinas valencianas
  9. 9 Un camión arde y provoca un incendio en Quart de Poblet
  10. 10

    El Valencia acelera la llegada de Sadiq

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Desarticulada una banda que extorsionaba a clientes de prostitutas

Desarticulada una banda que extorsionaba a clientes de prostitutas