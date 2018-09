El desaconsejable bañador que usa Hailey Baldwin, pareja de Justin Bieber Baldwin, en una imagen compartida en su perfil de Instagram. / haileybaldwin La modelo pone de moda una prenda de baño incompatible con el cloro LAS PROVINCIAS Valencia Jueves, 20 septiembre 2018, 17:01

Hailey Baldwin cuenta con un amplio ejército de seguidores en redes sociales, que no tardan en agotar las prendas que la modelo luce en sus posts. Sin embargo, el último modelito veraniego que de Baldwin, actual pareja de Justin Bieber, ha sido especialmente comentado: la pieza cuesta 320 euros y, aunque ya está agotada, su empleo es bastante desaconsejable.

La modelo suele emplear primeras marcas, como este polémico bañador de Gucci que ha causado controversia por un 'pequeño problema': no puede mojarse en cloro, algo poco conveniente si hablamos de una prenda de baño. Su composición se basa en 80% de nylon y 20% de elastano, materiales sensibles al compuesto que abunda en la mayoría de piscinas. La pieza, con el reconocible logo de la marca en la parte delantera, está pensada más como body para llevarlo en la calle que como vestimenta para un chapuzón.

El elegante bañador blanco especifica en su descripción que «debido a la naturaleza de este tejido en particular, este traje de baño no debe entrar en contacto con el cloro». Pero a pesar de su elevado precio y de no ser nada práctico, la prenda ha sido todo un éxito de ventas desde que Baldwin fuese vista con ella. Una contradicción que ha provocado comentarios de sorpresa e incredulidad en redes sociales: