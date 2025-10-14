Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Una finca se derrumba en Massarrojos con una familia dentro
Efe

Una decena de mossos heridos tras perseguir a un conductor drogado en Girona

Dio positivo en tetrahidrocannabinol, el principal compuesto psicoactivo del cannabis, y también en cocaína

EP

Martes, 14 de octubre 2025, 10:16

Comenta

Una decena de agentes de los Mossos d'Esquadra han resultado heridos leves tras perseguir a un conductor drogado de 29 años que se saltó dos controles policiales en Lloret de Mar y Salt (Girona) este lunes sobre las 3.30 horas, han confirmado fuentes policiales.

Según ha avanzado 'El Caso', el vehículo se saltó un primer control en la C-63 en Lloret de Mar (Girona) y los agentes empezaron un seguimiento del vehículo, hecho por el que montaron un segundo control policial en Salt (Girona), que el conductor también esquivó hasta que los agentes pudieron detenerle poco después.

A raíz del suceso, 10 agentes resultaron heridos leves y 5 vehículos policiales quedaron dañados.

El conductor dio positivo en tetrahidrocannabinol (THC), el principal compuesto psicoactivo del cannabis, y también en cocaína.

Se le acusa de un delito de conducción temeraria, atentado contra la autoridad y desobediencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía el aviso rojo en el sur de Valencia hasta medianoche y advierte de un «peligro extraordinario»
  2. 2 Así es Carmen Prades Gil, fallera mayor de Valencia 2026
  3. 3 La tormenta se planta sobre la zona cero de la dana e inquieta a los vecinos: «Se está poniendo muy feo»
  4. 4 Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados
  5. 5 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
  6. 6 Así es Marta Mercader Roig, fallera mayor infantil de Valencia 2026
  7. 7

    El triángulo más lluvioso de la Comunitat Valenciana: más de 3.200 l/m2 en apenas 20 km2
  8. 8 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  9. 9 Corrupción en el puerto de Valencia: «Si ese papel cae en manos de la Policía comprometes a gente muy importante»
  10. 10 Pánico en Gandia: «El techo de la guardería de mi hija se ha caído y he tenido que ir corriendo a por ella»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una decena de mossos heridos tras perseguir a un conductor drogado en Girona

Una decena de mossos heridos tras perseguir a un conductor drogado en Girona