La ley no puede esperar

La reducción del límite de alcoholemia no es un capricho legislativo: es una herramienta preventiva avalada por la evidencia, por la ciencia, por la experiencia internacional y por la realidad cotidiana de nuestras carreteras

David Landazabal

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:27

Comenta

Hay temas que vuelven una y otra vez porque siguen sin resolverse. La reducción del límite de alcoholemia es uno de ellos. Y cada vez ... que regresa, vuelve acompañado del mismo silencio incómodo: ¿cuánto más tenemos que esperar para que la vida sea una prioridad política real?

