Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto de este lunes entrega 129.321,65 euros a un acertante en un centro comercial
Dabiz Muñoz en una imagen de archivo. Rodrigo Díaz

Dabiz Muñoz vuelve a indignar a los valencianos con su paella de chocolate y palomitas de maíz

El chef ha compartido en sus redes sociales esta receta que rompe por completo con la original

A.P.

Lunes, 6 de octubre 2025, 21:32

Comenta

Dabiz Muñoz es uno de los chefs más conocidos y reputados de nuestro país. El madrileño es también una figura pública relevante por su relación con la presentadora Cristina Pedroche. Su estilo de cocina no deja indiferente a nadie. Hay quien ama sus elaboraciones y también hay quien no las termina de entender. Ajeno a las críticas, Muñoz sobresale con sus propuestas arriesgadas capaces de combinar elementos sorprendentes y conseguir que deleiten el paladar de los comensales. Prueba de ello es la última receta que ha levantado ampollas; especialmente entre los valencianos.

El chef de DiverXO ha compartido en su perfil de Instagram una versión de la paella poco común cuanto menos. Muñoz ha introducido ingredientes que no siguen para nada la receta tradicional. En la parte de la proteína ha sustituido el pollo y el conejo por el pichón. Este elemento es bastante caro y muy valorado en la alta cocina por su calidad. Sin embargo, este cambio es una minucia comparado con los otros elementos introducidos en la elaboración.

Muñoz le ha puesto a la paella mole poblano, choclo macerado y chocolate al 99 %. Por si fuera poco, ha querido coronarlo todo con palomitas de maíz. Tras mostrar toda el proceso del cocinado en el video ha dicho lo siguiente: «El arroz ha quedado increíble. Estoy a punto de llorar. Tiene un doradito perfecto y esto va a ser la hostia».

Como era de esperar, el reels se ha viralizado en cuestión de horas. En la sección de comentarios ha habido opiniones de todo tipo. Algunos seguidores le han alabado con frases como «Qué geniazo, no tiene límite» o «Eres el número uno». Sin embargo, algunos usuarios han mostrado su descontento y le han criticado con dureza: «Es la típica comida que se hace un estudiante a fin de mes con lo que le queda».

Algún valenciano se ha dejado caer por los comentarios y ha querido hacer entender al chef que lo que había hecho era poco más que un sacrilegio. «A las Fallas ni te acerques», le ha llegado a espetar un usuario.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  2. 2 Una lengua de aire frío trae 5 días de lluvia a Valencia y Aemet activa un triple aviso con tormentas y granizo
  3. 3 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  4. 4 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  5. 5

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  6. 6 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  7. 7 Muere la influencer Luanna Araújo junto a su marido y un amigo el día de su 29 cumpleaños
  8. 8 El PP pierde una alcaldía de la provincia que llevaba ostentando 34 años
  9. 9 El pueblo medieval entre murallas a 40 minutos de Valencia para una escapada de otoño
  10. 10

    El milagro de la joven valenciana accidentada en Tailandia: «Ángela ya sonríe»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dabiz Muñoz vuelve a indignar a los valencianos con su paella de chocolate y palomitas de maíz

Dabiz Muñoz vuelve a indignar a los valencianos con su paella de chocolate y palomitas de maíz