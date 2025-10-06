Dabiz Muñoz vuelve a indignar a los valencianos con su paella de chocolate y palomitas de maíz El chef ha compartido en sus redes sociales esta receta que rompe por completo con la original

Dabiz Muñoz es uno de los chefs más conocidos y reputados de nuestro país. El madrileño es también una figura pública relevante por su relación con la presentadora Cristina Pedroche. Su estilo de cocina no deja indiferente a nadie. Hay quien ama sus elaboraciones y también hay quien no las termina de entender. Ajeno a las críticas, Muñoz sobresale con sus propuestas arriesgadas capaces de combinar elementos sorprendentes y conseguir que deleiten el paladar de los comensales. Prueba de ello es la última receta que ha levantado ampollas; especialmente entre los valencianos.

El chef de DiverXO ha compartido en su perfil de Instagram una versión de la paella poco común cuanto menos. Muñoz ha introducido ingredientes que no siguen para nada la receta tradicional. En la parte de la proteína ha sustituido el pollo y el conejo por el pichón. Este elemento es bastante caro y muy valorado en la alta cocina por su calidad. Sin embargo, este cambio es una minucia comparado con los otros elementos introducidos en la elaboración.

Muñoz le ha puesto a la paella mole poblano, choclo macerado y chocolate al 99 %. Por si fuera poco, ha querido coronarlo todo con palomitas de maíz. Tras mostrar toda el proceso del cocinado en el video ha dicho lo siguiente: «El arroz ha quedado increíble. Estoy a punto de llorar. Tiene un doradito perfecto y esto va a ser la hostia».

Como era de esperar, el reels se ha viralizado en cuestión de horas. En la sección de comentarios ha habido opiniones de todo tipo. Algunos seguidores le han alabado con frases como «Qué geniazo, no tiene límite» o «Eres el número uno». Sin embargo, algunos usuarios han mostrado su descontento y le han criticado con dureza: «Es la típica comida que se hace un estudiante a fin de mes con lo que le queda».

Algún valenciano se ha dejado caer por los comentarios y ha querido hacer entender al chef que lo que había hecho era poco más que un sacrilegio. «A las Fallas ni te acerques», le ha llegado a espetar un usuario.

