Se cumplen diez años del caso Marta del Castillo
EUROPA PRESS MADRID/SEVILLA Jueves, 24 enero 2019, 10:25

Este jueves, 24 de enero de 2019, se cumplen diez años de la desaparición de la joven sevillana Marta del Castillo sin el hallazgo de su cadáver, pese a las numerosas búsquedas iniciadas a lo largo de la última década con el objetivo de encontrarlo. Las pocas expectativas de la familia están puestas en una investigación que sigue abierta, aunque confiesan que han «perdido la esperanza» de saber dónde está el cuerpo sin vida.

El crimen fue perpetrado el 24 de enero del 2009 por Miguel Carcaño, autor confeso del asesinato y condenado por ello a 21 años y tres meses por el Tribunal Supremo en el año 2011. El resto de acusados adultos fueron absueltos, mientras que 'El Cuco', menor de edad, fue condenado a dos años y once meses de internamiento por un delito de encubrimiento, siendo absuelto de violación y asesinato.

Aunque ya han sido juzgados todos los implicados en el caso, el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla mantiene abierta una pieza separada para la búsqueda del cuerpo de Marta por si se encuentran nuevos indicios, aunque por el momento no hay novedades al respecto. Eva Casanueva, la madre de Marta del Castillo, ha confesado que prácticamente ha «perdido la esperanza» de saber dónde está «el cuerpo sin vida» de su hija. «Las leyes amparan a los delincuentes y las mentiras salen baratas», ha lamentado en una entrevista concedida a Europa Press, apuntando a estos motivos como causa de que su cadáver nunca se haya encontrado.

Eva Casanueva, la madre de Marta del Castillo, de cuyo asesinato se cumplen este jueves diez años, durante una entrevista con Efe. / Juan Chicano (EFE)

Con rotundidad, Eva Casanueva transmite que «hasta hace poco seguía manteniendo la esperanza» de conocer dónde escondieron el cuerpo de su hija tras ser asesinado. «A fecha de hoy, prácticamente he perdido la esperanza de saber dónde está el cuerpo, ha pasado mucho tiempo. La Policía ya no sabrá por dónde tirar, judicialmente el caso está cerrado y de estos individuos no espero nada, no espero un arrepentimiento, ni siquiera un anónimo que diga dónde está el cuerpo de mi niña«, confiesa la madre de la joven sevillana.

«No espero nada de ninguno de ellos», ha insistido, recordando que el único contacto que han mantenido con los implicados fue el que tuvo su marido, Antonio del Castillo, con Carcaño en la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real). La visita que coincidió con la última búsqueda del cuerpo conocida realizada por unidades de la Policía Nacional en una zona del río Guadalquivir que todavía no había sido rastreada, y que estaría situada en la dársena del río, en febrero de 2017.

En aquella visita, según Eva Casanueva, Carcaño confirmó que «la ultima versión que había dado es lo que había pasado» -en la que culpaba a su hermano de haber matado a Marta tras una pelea entre ambos hermanos en el piso-, así como que el cuerpo de su hija «no estaba en el río», sino que se refirió a «la finca Majaloba», donde supuestamente la habría llevado su hermano Francisco Javier Delgado. «Si no estaba allí es que mi hermano la ha tenido que cambiar de sitio», dijo Carcaño a Antonio del Castillo.

«Participaron varios»

Por su parte, Luis Martín Robredo, el fiscal que intervino desde que se abrió la causa judicial para investigar la desaparición y muerte de la joven sevillana, sostiene que fueron varios los que cometieron el asesinato. «Pienso que participaron varios. Está claro que no pudo ser cosa de uno sólo», ha dicho en una entrevista coincidiendo con el décimo aniversario del asesinato de Marta del Castillo.

El representante del Ministerio Público, con una dilatada carrera en la Fiscalía, ha reconocido que la absolución de Samuel Benítez -amigo de Carcaño y El Cuco- le «extrañó», sobre todo, después de haber confesado «su culpabilidad» ante los investigadores policiales, aunque no lo ratificara en el juicio.

«Por qué vas a confesar ante la Policía algo que no has hecho si no es para salvar la responsabilidad de otro», se ha preguntado Martín. «Me sorprendió su absolución, pues esperaba que fuera condenado», ha manifestado Martín, quien ha reconocido que esperaba una condena a Carcaño «por homicidio» -por falta de pruebas objetivas sobre la muerte- y a Benítez por «encubrimiento».

No obstante, ha expuesto que el fallo «no fue tan negativo como se quiere hacer ver, pues hay un condenado (Carcaño) a 21 años tras una investigación tan compleja como ésta, sin ningún dato objetivo de la muerte y sólo con la versión del asesino confeso«.

Carcaño pide permisos para salir de prisión

Coincidiendo con el décimo aniversario del crimen, el asesino confeso, Miguel Carcaño, ha ejercido recientemente su derecho a obtener permisos penitenciarios para salir de la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), aunque se los han denegado, según informaron fuentes penitenciarias.

Para poder optar a salir de la cárcel, se necesita haber cumplido una cuarta parte de su condena. Entró en la cárcel de manera preventiva en febrero de 2009 y, debido a que el tiempo que estuvo en prisión provisional computa en la liquidación de condena, Carcaño ya cumple este aspecto.

Carcaño, que lleva una «vida normalizada» en la prisión de Herrera de La Mancha (Ciudad Real), ha pedido disfrutar de estos permisos, pero su petición ha sido rechazada. Para salir de prisión, el recluso debe contar con el informe favorable de la Junta de Tratamiento de la prisión de Herrera de la Mancha y, además, necesita la autorización del juez de Vigilancia Penitenciaria de Ciudad Real.

Marta no es víctima oficial de violencia de género

El asesino confeso de Marta del Castillo habría sido su pareja sentimental, sin embargo, la joven sevillana no está contabilizada como una víctima oficial de violencia de género. Se añadió en un principio como un caso en investigación, pero ya no se incluye en el cómputo total de mujeres asesinadas por parejas o exparejas que realiza la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

El balance del año 2009 -año en que murió la joven-, no contabiliza a ninguna víctima mortal con 17 años -edad que tenía Marta del Castillo cuando fue asesinada-. Desde el departamento liderado por Pilar Llop han hecho hincapié recientemente en que se están revisando las estadísticas y, de hecho, se prevé que el número de crímenes machistas aumente ligeramente.