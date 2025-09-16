Cuatro detenidos por robar una campana del siglo XIX en un pueblo de Toledo Debido al enorme peso de la campana, los ladrones causaron graves daños a la puerta de la ermita, del siglo XVI

La Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres por haber robado la campana de la ermita de San Blas, en Cebolla (Toledo), causando graves daños a las puertas originales del templo, del siglo XVI. Los hechos ocurrieron en la noche del 7 de diciembre de 2023 cuando los ahora arrestados aprovecharon que la ermita se encuentra en un lugar aislado para acceder al templo.

Una vez dentro arrancaron la campana, fabricada en 1806, y debido a su gran peso dañaron las puertas de la ermita para poder sacarla del edificio, que está declarado Bien de Interés Patrimonial por la Junta de Castilla-La Mancha. Casi dos años después de este robo la Guardia Civil ha logrado detener a los responsables de este robo a quienes se acusa de los delitos de robo con fuerza, receptación y contra el patrimonio histórico.

En cuanto al paradero de la campana, los cuatro detenidos la pusieron a la venta en una chatarrería de Talavera de la Reina (Toledo) cuyo responsable ha sido identificado. Sin embargo, «hasta la fecha no ha sido posible recuperarla y todo apunta que ha podido ser fundida poco tiempo después del robo, lo que dificultaría significativamente su localización y recuperación», según informó este martes la portavoz de la Guardia Civil en Toledo, Toñi Requena.

La ermita de San Blas es la última edificación existente del antiguo pueblo de La Mañosa, desaparecido a finales del siglo XIX. Es un edificio medieval que también cuenta con una importante colección de azulejos de cerámica de Talavera de la Reina, del siglo XVI, en el presbiterio y el altar mayor, elementos que los ladrones pasaron por alto en su asalto al templo.