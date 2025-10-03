Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cuatro detenidos por el asesinato de dos hermanos en Toledo

Los arrestados son feriantes que se desplazaban por toda España

J.M.L

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:27

La Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres por su presunta relación con el asesinato de dos hermanos en Casarrubios del Monte (Toledo). Los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2023 cuando se hallaron los cuerpos de dos hombres de 45 y 49 años en un camino vecinal de esta localidad. Fue un sobrino de las víctimas quien avisó a la Guardia Civil del suceso. Los dos hermanos, José y Antonio Yobano, fueron víctimas de una emboscada. Uno de ellos fue tiroteado dentro de un coche propiedad de su madre y el otro intentó huir pero fue abatido al lado del vehículo.

Los dos hermanos presentaban varios impactos de bala y de cartuchos de escopeta de caza y, según los agentes encargados de la investigación, no tuvieron posibilidad de defenderse. Las pesquisas de la Guardia Civil no han sido sencillas pues los presuntos autores del doble crimen son feriantes que se desplazaban continuamente por toda España. Dos de las detenciones se han efectuado en Mejorada del Campo (Madrid) y las otras dos en Cebolla (Toledo) y Olivenza (Badajoz). Los cuatro arrestados son miembros de una misma familia y, según la investigación, el móvil del crimen fue un ajuste de cuentas por un asunto relacionado con el tráfico de drogas.

Las dos víctimas, de etnia gitana y origen húngaro, residían en Fuente el Saz de Jarama (Madrid) y tenían antecedentes por delitos relacionados con riñas tumultuarias, lesiones, reyertas y contra la seguridad vial. El Juzgado de Instrucción de Illescas (Toledo), que ha dirigido la investigación, ha ordenado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para los cuatro arrestados.

