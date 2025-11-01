Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de este sábado deja el primer premio en un municipio de 10.000 habitantes famoso por un balneario que visitó la reina Isabel II
Monumento en recuerdo del profesor asesinado. R. C.

Los crímenes de la casa de pique

'La bodega' de Barranmquilla ·

El hijo de un profesor asesinado lucha para que el Gobierno y la justicia colombianos admitan las torturas y homicidios de los paramilitares

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:11

Comenta

De nada le sirvió a Jorge Adolfo Freytter Romero exclamar que sólo era un profesor. En la mediodía del 28 de agosto de 2001, fue ... interceptado por varios individuos a la puerta de la vivienda de sus suegros en la ciudad de Barranquilla, en la costa caribeña de Colombia. Tras golpearlo, sus captores se lo llevaron consigo, tal y como relatan los testigos. Trece horas después, el cadáver de este docente de la Universidad del Atlántico fue hallado en la cuneta de una carretera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  2. 2 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  3. 3

    Pradas intensifica la presión sobre Mazón y aclara ahora que sí le informó del Es Alert
  4. 4

    La jueza obliga a Maribel Vilaplana a entregar el ticket del parking al que le acompañó Mazón tras comer durante la dana
  5. 5 El by-pass y la Pista de Silla, colapsadas en la tarde de este viernes tras varios accidentes
  6. 6

    El olvido de la tumba del hombre que trajo el tenis a la Comunitat
  7. 7 Una mujer cobra durante años la pensión de viudedad y la Seguridad Social le obliga a devolver 10.542,12 euros tras reconocer el derecho de la primera esposa del fallecido
  8. 8 Heridas dos mujeres al chocar un autobús de la EMT contra un coche que se saltó un stop
  9. 9

    Los errores de Mazón
  10. 10 «Al menos pudimos sacar a la mujer que estaba enganchada con el cinturón de seguridad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los crímenes de la casa de pique

Los crímenes de la casa de pique