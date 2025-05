La corresponsal de TVE en Israel explica por qué no puede escribir 'Gaza' en X

A. Pedroche Miércoles, 28 de mayo 2025, 14:00 | Actualizado 14:08h. Comenta Compartir

El conflicto entre Israel y Palestina está conmocionando al mundo entero. En las últimas horas los ataques por parte del gobierno de Netanyahu sobre La Franja que ha incluido una masacre en un refugio. En un centro de ayuda que ha sido bombardeado han perdido la vida tres personas y, al menos, otras 46 han resultado heridas. Se ha paralizado el sistema de ayuda en Gaza tras la invasión del centro de reparto por una multitud.

Televisión Española, que fue muy criticada por su mensaje a favor de Palestina desafiando a Eurovisión, está informando sobre la última hora en La Franja, pero también de cuál es la situación en Israel. La encargada es la periodista Almudena Ariza; corresponsal de la cadena pública en Jerusalén. Este miércoles ha informado de que Israel ha matado a la joven Yaqeen Hammad, de once años. Se trataba de la activista más joven de Gaza. Había ganado mucha notoriedad en redes sociales compartía vídeos que documentaban su trabajo voluntario en escuelas, comedores sociales y organizaciones benéficas. Ariza añadía que son más de 17.000 los niños asesinados por Israel.

Toda esta información la ha compartido a través de su cuenta en X. Muchos seguidores se preguntaban por qué la periodista escribía 'G*za' y no 'Gaza'. Ella misma lo ha explicado en una publicación posterior: «Algunos me preguntáis por qué escribo G*za. No es un error: es una forma de esquivar el «shadowban» o «baneo en la sombra». Las redes penalizan ciertas palabras, reduciendo la visibilidad de contenidos sobre el conflicto. El algoritmo no es neutral. Y nosotros no podemos permitir que nos silencie».

Varios usuarios le han dado las gracias por compartir este dato y por su labor profesional. Es una práctica habituales de las redes sociales para silenciar la visibilidad de ciertos temas. Se trata de una práctica que, como su propio nombre indica, permanece en la sombra, pues los usuarios no son informados de la existencia de este bloqueo.

Se realiza de forma automática y no hay una revisión humana detrás. En ocasiones anteriores, las plataformas de redes sociales se han defendido alegando que lo que buscan es combatir la publicación de contenidos violentos o sexuales. Sin embargo, no aplica a estos casos.