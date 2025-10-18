Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manuel Benítez 'El Cordobés' Alberto Ferreras

'El Cordobés', el terremoto

Alberto Fereras

Sábado, 18 de octubre 2025, 13:02

Comenta

De una resonancia mediática máxima fueron las despedidas y/o conatos de despedida de Manuel Benítez 'El Cordobés', que quedaron en amenaza. En 1967, en ... plenitud de su carrera, no se siente valorado pese a que tiene firmadas más de cien corridas a un precio que nunca nadie había alcanzado, y decide convocar a la prensa para anunciar que tras consultarlo con la almohada la noche anterior, tal cual, había decidido retirarse. Semejante posibilidad que muchos califican de ocurrencia moviliza a todos los medios, y a los principales empresarios que, pese a los honorarios del diestro -nadie olvida que bautizó como 'el kilo' el millón de pesetas-, tiemblan ante la posibilidad de quedarse sin el atractivo del torero del flequillo que llenaba las plazas como nadie.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Último paso para que Valencia multe en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de diciembre
  2. 2

    La red de narcos del puerto de Valencia intentó comprar un complejo hotelero en Mojácar por 20 millones de euros
  3. 3 Localizan con vida a un hombre que llevaba varios días herido e inconsciente en su domicilio en Valencia
  4. 4

    Una promotora pone a la venta 98 viviendas desde 241.000 euros en el nuevo barrio de Valencia
  5. 5 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  6. 6

    Nace en Valencia la marca de ropa para católicos
  7. 7 Las tormentas con granizo ya descargan en la Comunitat
  8. 8 Una inmobiliaria invertirá 130 millones de euros para construir 500 viviendas en Valencia
  9. 9 El Valencia CF salda su deuda con Benicalap
  10. 10

    La Agencia Tributaria sigue la pista de la compra del edificio de Correos de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias 'El Cordobés', el terremoto

&#039;El Cordobés&#039;, el terremoto