Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Buscan por tierra y aire a un niño desaparecido en el monte en Navarrés
Parque de la Concordia, en una imagen de archivo. A.C.

Consternación en Jaén por la muerte de dos menores

La investigación sigue abierta y desde las administraciones piden el «máximo respeto» para las familias

Ascensión Cubillo

Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:06

Comenta

Dolor y consternación en la capital jienense por la muerte de dos chicas menores de edad, cuyos cuerpos fueron hallados en la madrugada del sábado en el parque de la Concordia. Son muchas las preguntas que se plantean en una situación así y, de momento, pocas las respuestas ya que se ha decretado el secreto de sumario.

La Brigada Judicial de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Así lo confirmó el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, quien apuntó que en una primera inspección ocular no se aprecian signos de violencia externa ni indicios de participación de terceras personas.Dolor y consternación en la capital jienense por la muerte de dos chicas menores de edad, cuyos cuerpos fueron hallados en la madrugada del sábado en el parque de la Concordia. Son muchas las preguntas que se plantean en una situación así y, de momento, pocas las respuestas ya que se ha decretado el secreto de sumario.

La Brigada Judicial de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Así lo confirmó el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, quien apuntó que en una primera inspección ocular no se aprecian signos de violencia externa ni indicios de participación de terceras personas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional de hoy sábado deja el primer premio en un municipio de 1.300 habitantes conocido por ser un paraiso de la naturaleza y otras dos localidades
  2. 2 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  3. 3 Aemet anuncia cuatro días seguidos de lluvia en la Comunitat a partir de este domingo y señala las zonas dónde lloverá
  4. 4 Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  5. 5 Muere un trabajador en Casinos durante los trabajos de reconstrucción tras la dana
  6. 6 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  7. 7 Hallado con vida al niño de 10 años tras horas de angustia después de desaparecer en una playa de Oliva
  8. 8

    El realismo del Belén monumental de 1.000 figuras asombra a los primeros visitantes
  9. 9 Un hombre saquea coches de visitantes de la Albufera y logra un botín de casi 15.000 euros
  10. 10 El precio de la bombona de butano para esta semana tras la bajada del 5%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Consternación en Jaén por la muerte de dos menores

Consternación en Jaén por la muerte de dos menores