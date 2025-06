Así consiguió Marta un wok «cuidando al perrito» de Shein

Cada mañana, mientras se toma el café, Marta Pereira (León, 26 años) le da de comer al «perrito». El animal no tiene nombre, no existe ... siquiera: es virtual, uno de los juegos de la 'app' de Shein para ganar regalos. «Tengo que darle de comer tres minutos y para conseguir la comida me ponen pruebas: bucear por su web de vestidos 15 segundos, meter un producto al carrito o compartir un 'link'. Mi pareja y mi madre se han tenido que bajar la aplicación, les mando el enlace y pinchan para que me den puntos». Hace eso todos los días –«es una rutina más»– y cada tres meses le obsequian con un regalo. «Puedes elegir algo caro, claro que ahí caro son 30 euros. La última vez pedí una sartén wok».

Marta es asidua a las compras en estas plataformas super 'low cost'. «La que me gusta es Shein, tiene de todo y te puedes comprar en la misma página una falda y una espátula de cocina. En Temu solo he comprado una vez para aprovecharme de los cupones de descuento que te dan por registrarte».

Gasta unos 50 euros «cada dos o tres semanas». «Siempre tengo descuentos, ahora voy a canjear mil puntos por un bono de 10 euros». Compra sobre todo pantalones, porque como mide 1,90 le cuesta encontrar su talla. «Toda la vida los he llevado 'pesqueros', voy a cualquier tienda y es una odisea encontrar pantalones que me lleguen a los tobillos, pero Shein tiene un apartado para gente alta». Compra uno o dos cada vez – «así tengo el armario...»- y también «bodis de licra, cables, menaje de cocina… Zapatos y abrigos nunca porque no son de calidad, y tampoco las camisetas. Jerseys he dejado de comprar porque solo dos me han salido buenos».

«Al principio, abruma»

Aunque vivió dos años del baloncesto, ahora se apaña como puede con su sueldo de entrenadora mientras prepara las oposiciones. «Soy el perfil clásico de compradora de estas plataformas porque no tengo muchos ingresos». Y conoce la 'app' al dedillo: «Al principio abruma, pero es sencilla. Devuelvo un 10% o un 20% de los productos. Hace poco pedí seis pantalones y dos no me valían, pero es tan fácil como llevar el paquete a Correos o a un punto de entrega y en diez o doce días te reembolsan el dinero. Una vez incluso me devolvieron el importe y me quedé con el producto: una funda de móvil de 2 euros. Se ve que les salía más caro recogerlo que regalármelo», relata Marta.

«Una vez me devolvieron los 2 euros de una funda de móvil y, en lugar de recogerla, me la regalaron. Se ve que les salía más barato»

Ya piensa en la siguiente compra. «Necesito un parasol para el coche. En Shein valen 1 o 2 euros, más barato que el 'chino'. Les eché un ojo ayer y esta mañana, mientras daba de comer al perrito, me ha salido una promoción de un artilugio que es un invento: un paraguas que se coloca en la luna del coche que cuesta 6 euros».