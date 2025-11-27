Consigue la exoneración de 116.000 euros de deuda mediante la Ley de Segunda Oportunidad

Suplementos Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:40 Compartir

Cada vez son más las personas que acuden a la Ley de Segunda Oportunidad cuando su situación económica se vuelve insostenible. Valencia Sin Deuda, firma especializada en este mecanismo legal, ha conseguido la cancelación de más de 116.000 euros, permitiendo a una afectada por las deudas reconstruir su vida libre de la presión constante de los acreedores.

Durante años, la afectada intentó cubrir las obligaciones derivadas de una deuda familiar heredada, asumiendo en solitario las cargas del hogar mientras su pareja se encontraba desempleada. La llegada de la pandemia agravó el escenario: entró en un ERTE y pasó dos meses sin ingresos, lo que derivó en aplazamientos de pagos, acumulación de intereses y una deuda que crecía mes a mes.

La situación se volvió dramática: empezaron los embargos de nómina y la imposibilidad de pagar el alquiler. Para colmo, la mujer fue víctima de un delito bancario (una estafa en cajeros automáticos), lo que terminó de hundir su ya delicada economía.

La trampa de la financiación rápida

Antes de acudir a Valencia Sin Deuda, la afectada intentó tapar los agujeros mediante créditos rápidos, una solución que desde la empresa especializada desaconseja tajantemente. «Son parches que alivian un día pero te hipotecan durante meses». Lejos de ayudar, los altos intereses de estos productos y las comisiones abusivas solo sirvieron para acelerar su ruina.

Tras ver cómo se cerraban todas las puertas de negociación con los acreedores, la afectada apostó por la Ley de Segunda Oportunidad como único salvavidas para detener la sangría económica. Este paso ha sido decisivo: el proceso ha culminado con el perdón judicial de toda la deuda que debía. Un fallo que no solo borra su historial de morosidad, sino que le permite recuperar la calma y diseñar un futuro sin cargas.

«Muchas personas creen que su caso no tiene salida, pero cuando descubren la Ley de Segunda Oportunidad y cuentan con un equipo que las guía y acompaña en todo momento, comprueban que volver a empezar es posible.» señalan desde Valencia Sin Deuda.

«Te sacan del apuro hoy, pero te atrapan durante meses»

La urgencia por conseguir liquidez cuando las deudas aprietan lleva a muchas familias a caer en la trampa de la financiación rápida. Lejos de ser una solución real, estos productos suelen convertirse en un lastre aún mayor para economías domésticas que ya estaban debilitadas.

Son préstamos que cargan comisiones y tipos de interés desorbitados, lo que encarece enormemente la devolución. Frecuentemente, lejos de ser un alivio, terminan engrosando el pasivo y convirtiendo un problema puntual en una situación de insolvencia crónica.

En situaciones así, la alternativa no pasa por pedir más crédito, sino por buscar asesoramiento profesional y explorar vías legales que permitan retomar el control. La Ley de Segunda Oportunidad es una herramienta destinada precisamente a ello.

