Consigue tu calendario MIARCO 2026 al comprar LAS PROVINCIAS este domingo

MIARCO presenta su calendario solidario 2026, un proyecto que este año tiene como protagonista a Daño Cerebral Valencia, asociación que desde 1995 trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con daño cerebral adquirido y de sus familias. Con esta iniciativa, MIARCO busca rendir homenaje a la fuerza, la superación y la dignidad de quienes conviven con esta realidad, al mismo tiempo que contribuye a dar visibilidad a la extraordinaria labor que desarrolla la entidad.

Si quieres hacerte con tu calendario, puedes hacerlo comprando tu diario LAS PROVINCIAS este domingo.

Las imágenes que componen el calendario han sido realizadas por el reconocido fotógrafo Oliver Vegas, cuya sensibilidad y estilo documental han permitido captar momentos cargados de humanidad. Vegas ha sabido reflejar la capacidad de resiliencia, entusiasmo y el valor del acompañamiento mutuo de las personas usuarias de los Centros gestionados por Daño Cerebral Valencia.

La sesión fotográfica se desarrolló en gran parte en la fábrica de MIARCO en Valencia, un espacio que se convirtió en un escenario simbólico: un punto de encuentro entre el entorno industrial de la empresa y las historias personales de los participantes. Este marco ha permitido transmitir la estrecha relación que MIARCO mantiene desde hace años con Daño Cerebral Valencia, basada en el compromiso, la empatía y el apoyo continuado.

Con el objetivo de alcanzar la máxima visibilidad posible, el calendario solidario MIARCO 2026 llegará al público el domingo 7 de diciembre, de la mano del Diario Las Provincias. De este modo, miles de hogares valencianos podrán conocer de cerca el proyecto, así como la misión de la asociación, que trabaja cada día para ofrecer rehabilitación, acompañamiento psicológico, asesoramiento y actividades que favorecen la inclusión social de las personas afectadas. El calendario incluye un código QR desde el que se accede a la web de Daño Cerebral Valencia y que permite tanto conocer mejor la entidad y su labor, como realizar una donación o hacerse socio.

Con esta acción, MIARCO reafirma su apuesta por la responsabilidad social corporativa y por la colaboración con entidades que generan un impacto real en la comunidad. El calendario pretende ser, además de un objeto útil y estético, un recordatorio anual de la importancia de apoyar a quienes afrontan las consecuencias del daño cerebral y de reconocer la labor de quienes dedican su vida a mejorar la suya.

MIARCO, S.L. es una empresa familiar fundada en 1969, especializada en la fabricación de cintas y soluciones adhesivas dirigidas a los sectores industrial, profesional y de bricolaje. Comprometida con la creación de un impacto positivo en la sociedad, MIARCO puso en marcha en 2017 su programa MIARCO Solidario, con el objetivo de canalizar todas las iniciativas sociales de la compañía.

Daño Cerebral Valencia es una asociación sin ánimo de lucro, de ámbito provincial (Valencia), fundada en 1995 por personas afectadas por un daño cerebral adquirido (DCA) y sus familias. Desde su constitución, se ha convertido en referencia en la provincia de València para personas con DCA —la primera causa de discapacidad permanente— trabajando por su rehabilitación, integración social y defensa de sus derechos