El consejero andaluz de Salud acusa a las víctimas del cribado de crear una «alarma social bestial»

El nuevo consejero de Salud de Andalucía ha cargado hoy contra las víctimas del cribado de cáncer de mama, a las que ha acusado de ... crear una «alarma social bestial». Antonio Sanz se ha defendido así de la denuncia que 24 horas antes había hecho la asociación que reúne a las afectadas y a sus familias, Amama. En un escrito, la asociación solicitaba a la Fiscalía que investigara la supuesta desaparición de historiales médicos de los sistemas de información y gestión que usa el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Según su presidenta, Ángela Claverol, varias personas le habían asegurado que no podían acceder a sus expedientes clínicos a través de la app ClicSalud+, no les aparecían las mamografías que se habían hecho o se habían borrado determinados datos. También un profesional del SAS dio aviso de que había alteraciones en Diraya, el programa que usan los trabajadores para lo mismo.

Sin intencionalidad «En ningún caso la Junta ha hecho desaparecer pruebas de los historiales clínicos de los pacientes»

Para Sanz, sin embargo, la actuación de Amama fue inadecuada y desproporcionada. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno regional, reconoció que se produjo una «incidencia técnica», pero que no fue intencionada ni tenía como fin ocultar nada. «No confundamos una caída informática con la acusación de Amama», señaló de forma tajante. Y afeó la conducta de la agrupación, que –en su opinión– empeoró la situación al provocar un incremento de entradas de usuarios en ambos programas.

«En ningún caso la Junta ha hecho desaparecer pruebas clínicas. Esto ha provocado una alarma social bestial», criticó el consejero con dureza, pese a que en varias ocasiones durante su intervención precisó que se dirigía a la agrupación de afectadas «desde el cariño». «Si dicen que están desapareciendo mamografías de la aplicación, eso genera un aluvión de mujeres que entran para ver sus pruebas, y esa es la razón del colapso y la caída informática», prosiguió Sanz, que accedió a la cartera de la Consejería hace apenas una semana después de que su predecesora, Rocío Hernández, fuera cesada por el presidente Juanma Moreno a raíz del escándalo del cribado.

La explicación «La denuncia de Amama ha provocado un aluvión de consultas y es la razón del colapso informático»

Precisamente una de las críticas que se le hizo a Hernández cuando estalló el caso fue la falta de tacto que tuvo con las mujeres que denunciaron lo ocurrido. Pasó de negarlo todo a decir que eran «tres casos». Luego se cifró en más de 2.000 las mujeres que sufrieron retrasos en su diagnóstico al no ser avisadas o recibir las comunicaciones tarde. Las palabras de ayer de Sanz demuestran que el asunto sigue escociendo en el seno del Gobierno andaluz.

Lo cierto es que el acceso a los historiales clínicos de los pacientes del SAS dio problemas hasta la madrugada de este miércoles, cuando los técnicos pudieron resolver los problemas técnicos que había. Concretamente, la incidencia se dio por resuelta, según ha dicho el equipo de Sanz, a la 01.36. A partir de esa hora ya estaban disponibles todos los informes, imágenes y servicios digitales de todos los usuarios.

Incidencia en Amazon

En su explicación, el consejero vino a decir también que estas cosas, las incidencias técnicas, pasan en las mejores familias. «Le pasó a Amazon o miren ustedes el concierto de La Oreja de Van Gogh, que había tanta gente para comprar entradas que se cayó el sistema también». Este último ejemplo sorprendió a muchos de los presentes. A la Junta se le ha caído el sistema «muchas veces, es una habitualidad», prosiguió.

Otros casos «Le pasó a La Oreja de Van Gogh, que había tanta gente para comprar entradas que se cayó el sistema»

«¿Quién nos va a reponer a nosotros de la confianza del sistema?», se preguntó el consejero, visiblemente molesto también porque el presidente del Gobierno hablara horas antes de lo que él considera «una gran mentira». «Aunque hubiera habido fallos días anteriores o días posteriores, no se ha eliminado, no se ha modificado y no ha desaparecido ninguna prueba», ha sentenciado.

La polémica también ha provocado un nuevo rifirrafe entre Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al que pidió que exija «responsabilidades» al presidente de la Junta y miembro de su propio partido. Asimismo, el socialista lamentó que la reacción de Moreno haya sido «mentiras, manipulación, mala gestión, recortes y desprotección».