Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Tragedia en Alicante: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
Imagen de archivo de un cirujano bariátrico con una paciente con sobrepeso. AFP

Condena a una clínica privada por la muerte de un paciente tras una reducción de estómago

Un juzgado fija en 389.802 euros la indemnización para la familia del fallecido, que no recibió la asistencia postquirúrgica adecuada y sufrió una hermorragia interna que le costó la vida

R. C.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:14

El juzgado de Primera Instancia número 9 de Sevilla condenado a la mercantil Grupo Activa Deporte y Salud S.L, que administraba una de las ... Clínicas Dorsia en Sevilla, a abonar a la familia de un paciente que falleció tras una intervención de reducción de estómago una indemnización de 389.802 euros, más intereses y costas, caso defendido por la asociación 'El defnesor del paciente'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía busca al conductor de un patinete que huyó tras atropellar a una mujer en Torrent y causarle lesiones muy graves
  2. 2

    Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre
  3. 3 Varapalo para un exvalencianista tres meses después de su aventura en Inglaterra
  4. 4 Un herido tras un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia
  5. 5 María José Catalá recorre el Jardín del Turia junto a Las Provincias
  6. 6 Un hombre muere y una mujer resulta herida grave al chocar un coche y una moto en Llíria
  7. 7

    El Ayuntamiento de Valencia detecta una red para empadronar con documentos falsos a cambio de 1.500 euros
  8. 8 Mercadona estrena sección este lunes en cuatro supermercados en España
  9. 9 Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música
  10. 10 Sueca ya tiene su rey de la paella: Tomás Angulo, de Ecuador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Condena a una clínica privada por la muerte de un paciente tras una reducción de estómago

Condena a una clínica privada por la muerte de un paciente tras una reducción de estómago