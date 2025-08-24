Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotolia - AdobeStock

Una ciudad votará limitar el uso del móvil a 2 horas al día para prevenir los problemas de sueño y mentales

La ordenanza será sometida a votación la semana próxima y si se aprueba entrará en vigor en octubre

AFP

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:07

Una ciudad pedirá a todos los usuarios de teléfonos inteligentes limitar el tiempo que les dedican a dos horas diarias fuera del entorno laboral o escolar, mediante una ordenanza que, sin embargo, no prevé sanciones.

La ordenanza será sometida a votación la semana próxima y si se aprueba entrará en vigor en octubre.

La propuesta a los residentes de la ciudad de Toyoake, en el centro de Japón, tiene como objetivo «prevenir el uso excesivo de dispositivos que causen problemas de salud física y mental (...) incluidos problemas de sueño», dijo este viernes el alcalde de la localidad, Masafumi Koki.

El borrador de la ordenanza pide a los estudiantes de primaria evitar el uso de los celulares después de las 21H00 y aconseja a estudiantes de secundaria y mayores a no utilizarlos después de las 22H00.

Protestas en redes sociales

Pero la propuesta provocó una reacción negativa en las redes sociales, donde muchas personas calificaron la medida como poco realista. «Entiendo su intención, pero el límite de dos horas es imposible», escribió un usuario en la red social X. «En dos horas ni siquiera puedo leer un libro o ver una película», manifestó otro.

Otros opinaron que el tiempo dedicado a utilizar los teléfonos es una decisión que corresponde a cada familia.

Las reacciones adversas a la propuesta obligaron al alcalde a aclarar que el límite de dos horas no es obligatorio y que el borrador de ordenanza «reconoce que los teléfonos inteligentes son útiles e indispensables en la vida diaria».

Antecedentes

En 2020, la región occidental de Kagawa emitió una ordenanza que pedía limitar el acceso de los menores a videojuegos a una hora diaria durante la semana y a 90 minutos durante vacaciones y sugería que los niños de entre 12 y 15 años no utilizaran pantallas después de las 21H00.

Según una encuesta publicada en marzo pasado por la Agencia Nacional de Niños y Familias, los jóvenes japoneses pasan un promedio de cinco horas diarias en línea.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atan, amordazan y roban a un empresario en su casa en Valencia tras apuntarle con una pistola a la cabeza
  2. 2 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Xàbia
  3. 3 Dos ladrones, arrestados cuando asaltaban una casa de Valencia con sus dueños dentro
  4. 4 El barrio más barato para alquilar vivienda en Valencia antes de septiembre
  5. 5

    Los nuevos perfiles profesionales que busca PowerCo para su gigafactoría de Sagunto
  6. 6 Los restos de un huracán dejarán tormentas en España y una dana bordeará la Comunitat a partir del domingo
  7. 7 Muere Eusebio Cuesta, policía local, durante una persecución a un conductor que se dio a la fuga en un control de alcoholemia
  8. 8 Una conductora estampa su coche contra el muro de una urbanización en Cullera al intentar aparcar
  9. 9

    El valenciano que inventó la discomóvil
  10. 10

    La saturación en el Arnau se agrava: pacientes en los pasillos y 40 camas cerradas por vacaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una ciudad votará limitar el uso del móvil a 2 horas al día para prevenir los problemas de sueño y mentales

Una ciudad votará limitar el uso del móvil a 2 horas al día para prevenir los problemas de sueño y mentales