Más de 70.000 personas levantan cada año una metrópoli efímera en Nevada para celebrar el Burning Man. Después, no queda rastro de nada. De entrada no parece un gran plan estar comiendo polvo toda una semana en un sitio inhóspito, en mitad de la nada y donde las temperaturas diurnas alcanzan los 50 grados y se pasa un frío que pela por la noche. Donde no hay wifi, ni cobertura, ni existe el dinero. ¿Para qué? Nada se compra ni se vende, ni siquiera la comida, que si se acaba a mitad de la aventura hay que ir a buscarla a 197 kilómetros, a unas dos horas y media de viaje a lo largo y ancho de un tórrido desierto. Hay que planificar bien la lista de la compra, porque lo único que se vende en Black Rock City es hielo y café.