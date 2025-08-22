Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet confirma más chubascos acompañados de tormentas para el fin de semana en la Comunitat
El grupo donde se compartían las imágenes se abrió hace seis años. Afp

Cierran un grupo de Facebook en Italia donde 32.000 hombres compartían fotos íntimas de sus parejas

La Policía abre una investigación después de que más de 1.000 mujeres denuncien la publicación sin su consentimiento de imágenes privadas

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:55

'Mia moglie' (Mi mujer) era el nombre del grupo de Facebook en el que las más de 32.000 personas que se habían inscrito ... compartían fotos de sus esposas, novias, amantes, hermanas o amigas. Las imágenes, muchas de ellas de contenido íntimo o sexual, se publicaban sin el consentimiento de las mujeres y animando a los usuarios a que realizaran comentarios obscenos. Tras meses de denuncias, no ha sido hasta que los medios de comunicación se han hecho eco de la existencia de este grupo cuando finalmente Facebook se decidió a cerrar el grupo este miércoles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso amarillo este viernes por chubascos y tormentas localmente fuertes en Valencia y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Detenido un cirujano en Alicante tras morir su padre después de que le amputara varios dedos
  3. 3

    Un restaurante valenciano aspira a ser el local más bonito del mundo
  4. 4 Valencia estrena nuevo parking con hasta 162 plazas a apenas media hora a pie del centro
  5. 5

    Noches eternas en Malilla: «Estoy despierta a las 3AM por el ruido de las obras»
  6. 6 Las lluvias ya descargan en la Comunitat y Aemet activa un aviso por tormentas hasta la noche
  7. 7

    2.880 gomas de borrar para salvar la bóveda celeste de Jesuitas
  8. 8 Colas de jóvenes para comprar y consumir marihuana en un club privado clausurado por el Ayuntamiento de Valencia
  9. 9 El precio de vivir en una casa con piscina en Valencia
  10. 10 Valencia abrirá una nueva residencia para mayores en 2026 con 92 plazas públicas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cierran un grupo de Facebook en Italia donde 32.000 hombres compartían fotos íntimas de sus parejas

Cierran un grupo de Facebook en Italia donde 32.000 hombres compartían fotos íntimas de sus parejas