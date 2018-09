El monstruo del lago Ness se traslada al Támesis 00:41 ATLAS Martes, 25 septiembre 2018, 21:27

Atentos. Lo que ven en este vídeo les dejará con la boca abierta. A decenas de kilómetros de su hábitat natural, una ballena Beluga ha sido avistada en el río Támesis. El mamífero, de color blanco, se ha dejado ver cerca de Essex. Decenas de curiosos se congregaban a lo largo de la orilla para contemplar a este extraño visitante. No es la primera vez que el Támesis es recorrido por mamíferos de esta especie. Ya en 2015 otro ejemplar decidió emprender su aventura por estas aguas. Además, las ballenas no son los únicos mamíferos marinos que adoran el río. Entre otros muchos, es habitual poder encontrar focas y delfines. No son el monstruo del lago Ness, pero casi.