Consiguen fecundar ovejas con semen congelado hace 50 años Cordero nacido del semen congelado de un carnero hace 50 años en la Universidad de Sidney (Australia) / Universidad de Sidney Los científicos tuvieron que deshelar el material reproductivo que se almacenaba como pequeños gránulos en grandes cubas de nitrógeno líquido a -196 grados EUROPA PRESS Sydney Lunes, 18 marzo 2019, 19:54

El semen de un carnero almacenado desde 1968 en un laboratorio en Sydney se ha descongelado y usado con éxito para fecundar a 34 ovejas merinas, con una tasa como la lograda con esperma congelado solo 12 meses. «Esto demuestra la clara viabilidad del almacenamiento de semen congelado a largo plazo. Los resultados muestran que la fertilidad se mantiene a pesar de los 50 años de almacenamiento congelado en nitrógeno líquido», dijo el profesor Simon de Graaf, del Sydney Institute of Agriculture and School of Life and Environmental Sciences, en la Universidad de Sydney.

«Los corderos parecen mostrar la arruga del cuerpo que era común en las merinas a mediados del siglo pasado, una característica originalmente seleccionada para maximizar el área de la superficie de la piel y los rendimientos de la lana. Desde entonces, ese rasgo ha caído en gran medida a favor de los pliegues que dificultan el esquilo y aumenta el riesgo de ataque de las moscas«, dijo de Graaf. Su colega en este proyecto, Jessica Rickard, dijo: »Creemos que este es el semen almacenado viable más antiguo de cualquier especie en el mundo y definitivamente el esperma más antiguo que se usa para producir descendencia«.

El profesor asociado de Graaf dijo que lo que más le interesaba eran los aspectos genéticos y de biología reproductiva de estos hallazgos aún no publicados. «Ahora podemos ver el progreso genético logrado por la industria de la lana en los últimos 50 años de cría selectiva. En ese tiempo, hemos estado tratando de hacer ovejas mejores y más productivas«, dijo. »Esto nos da un recurso para comparar y comparar«.

Rickard hizo el trabajo original para determinar si el semen almacenado era viable para la inseminación artificial. Esto implicó descongelar el semen, que se almacena como pequeños gránulos en grandes cubas de nitrógeno líquido a -196 grados. Ella y sus colegas luego realizaron pruebas in vitro sobre la calidad del esperma para determinar la motilidad, velocidad, viabilidad e integridad del ADN del esperma de 50 años. «Lo sorprendente de este resultado es que no encontramos diferencias entre el esperma congelado durante 50 años y el esperma congelado durante un año«, dijo Rickard.

De las 56 ovejas inseminadas, 34 fueron fecundadas con éxito. Esto da una tasa de embarazo del 61% para el semen de 50 años contra el 59 por ciento de los espermatozoides recientemente congelados, una tasa estadísticamente equivalente.