Un centro integral para recuperar el bienestar emocional Ita Salud Mental apuesta por una atención humana y personalizada, donde la profesionalidad y la empatía se unen para acompañar cada proceso de recuperación emocional.

En Valencia, Ita Salud Mental se ha convertido en un refugio para quienes buscan recuperar la estabilidad emocional. La directora de Ita Valencia HD, Cristina Borra, resume bien la filosofía del centro: «Trabajamos con tratamientos empíricamente validados y con un modelo interdisciplinar que nos permite abordar cada caso de manera personalizada». En este espacio, la ciencia y la empatía van de la mano para ofrecer una atención humana y cercana.

El día a día en Ita Valencia gira en torno a las personas. No hay dos historias iguales, ni dos procesos de recuperación idénticos. «La continuidad asistencial es una de nuestras mayores fortalezas. Acompañamos a la persona desde las primeras consultas hasta que recupera su funcionalidad y bienestar», explica Borra. Esa atención progresiva permite que cada paciente avance a su ritmo: algunos acuden solo a terapia semanal con un psicólogo, mientras que otros necesitan la estructura de un hospital de día o, en los casos más complejos, una hospitalización completa.

El equipo que forma ITA Valencia HD es multidisciplinar y coordinado. Psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, enfermeros y monitores trabajan codo con codo para ofrecer una mirada integral. En el centro, ubicado en Pedro Aleixandre 61, por ejemplo, acompañan a menores de entre 13 y 18 años con programas específicos según su situación: adolescentes con dificultades emocionales o con problemas de conducta. En los adultos, los tratamientos se centran en trastornos alimentarios o de personalidad, combinando siempre la terapia individual con grupos en los que se refuerzan la autoestima, las habilidades sociales y la confianza en uno mismo.

Cristina Borra insiste en que las familias son una parte fundamental del proceso: «Les acompañamos, orientamos y formamos, porque su implicación es esencial para sostener los avances del paciente». Esa colaboración ayuda a mantener fuera del centro los progresos alcanzados dentro, generando un entorno de apoyo que refuerza la recuperación.

El hospital de día de ITA Valencia HD ofrece una alternativa muy valiosa para quienes necesitan un acompañamiento intensivo sin ingreso. Los pacientes participan en terapias, talleres y actividades diseñadas para fomentar la activación y la autonomía. Allí no se habla de tiempos, sino de pasos adelante. «Cada historia es distinta, y nuestro compromiso es ofrecer un espacio donde cada persona pueda volver a sentirse capaz y en equilibrio», concluye Cristina Borra.

En una sociedad donde hablar de salud mental ya no es un tabú, centros como ITA Valencia HD marcan la diferencia. Más allá del tratamiento, ofrecen algo que no siempre se encuentra en la consulta: escucha, comprensión y una mano tendida para volver a empezar.