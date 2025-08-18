Carreteras cortadas por los incendios forestales en España: de León a Cáceres, Palencia o Asturias Castilla y León y Extremadura son las zonas más afectadas este lunes 18 de agosto

EP Lunes, 18 de agosto 2025, 13:23

El fuego mantiene cortadas 14 carreteras, una de ellas la Nacional 621 a la altura de Portilla de la Reina en León, y 13 secundarias. León y Cáceres son las provincias más afectadas en cuanto a red de carreteras, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) alrededor de las 12.30 horas de este lunes 18 de agosto.

En la provincia leonesa permanece el tráfico interrumpido en la L2703 en Portilla de la Reina, la CL626 en Puente de Almohain, la L2711 en Retuerto, la CL164 en Yebra y la CL512 en Salas de los Barrios.

Cáceres también tiene cuatro carreteras cortadas por incendios como es la CC218 en Casas del Monte, la 219 en Argantilla, la 224 en Hervás y la 234 en Baldastillas. En Zamora, otras dos están cortadas, concretamente, la ZA103 en San Martín de Castañeda y la 104 en Riva del Lago; en Palencia la CL615 en Guardo y por último en Asturias, la CO4 en Covadonga.

Ante esta situación, DGT ha pedido evitar circular por las zonas afectadas y sus entornos.

📍Cáceres

⚫️CC-218 Casas del Monte y Aldeanueva del Camino

⚫️CC-219 Gargantilla

⚫️CC-224 Hervás

⚫️CC-234 Valdastillas



📍Zamora

⚫️ZA-103 San Martín de Castañeda

⚫️ZA-104 Ribadelago



📍Cantabria

⚫️N-621 Vejo



📍Palencia

⚫️CL-615 Guardo pic.twitter.com/fOBR0ifbRH — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 18, 2025

Puedes seguir en tiempo real el estado de las carreteras y consultar las vías cortadas por incendios u otras causas, según la DGT.