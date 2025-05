El purpurado hondureño Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo emérito de Tegucigalpa, fue uno de los principales sostenes de Jorge Mario Bergoglio durante su pontificado al ... coordinar el Consejo de Cardenales, el organismo creado por Francisco para ayudarle en el gobierno de la Iglesia y la reforma de la Curia romana. Tras participar en las primera ronda de las congregaciones generales, las reuniones previas al cónclave que comienza hoy, Rodríguez Maradiaga regresa a su país porque no podrá entrar en la Capilla Sixtina para elegir al nuevo Papa al haber superado ya los 80 años. «Lo que tenía que decir ya lo dije», afirma, advirtiendo que algunos miembros del Colegio Cardenalicio pretenden dar marcha atrás en el camino de reformas emprendido por Francisco: «Se han quedado con tortícolis y quieren mirar para atrás».

–¿Hay división entre los cardenales que desean seguir la línea marcada por Bergoglio y quienes pretenden un Papa más preocupado por tranquilizar las aguas?

–He escuchado algunas intervenciones en las que se ve que hay una tendencia a dar marcha atrás. Por eso hay que tener cuidado, porque la caja de cambio de velocidades del Espíritu Santo no tiene retroceso. Debemos mirar hacia adelante, porque la Iglesia no es un organismo estático. Escuché algunas cosas que me desconcertaron, pero entiendo que hay algunos que se han quedado con tortícolis y quieren mirar para atrás.

Cónclave «Puede ser corto pero es importante lo que ocurra en las primeras votaciones que marcan la tendencia» Legado «El docjumento final del Sínodo no es la cumbre, sino un elemento que ahora hay que desarrollar» Nuevo mapa «A mí me gustaría que siguiera adelante con el camino emprendido por Francisco y trate de dialogar con la novedad»

–¿Son sólo miembros de la Curia romana incómodos con lo que ha supuesto el pontificado de Francisco o también provienen de otros países?

–También hay algunos de fuera de la Curia, aunque no creo que ese sector incómodo constituya una mayoría. Le contaré una anécdota que se puede decir. En las congregaciones generales previas al cónclave del que salió elegido Papa Benedicto XVI hubo muchos hermanos que hablaron en contra de la ley que obliga a los obispos a renunciar al cargo al llegar a los 75 años. Casi todos los que intervinieron eran mayores. Recuerdo que un colega me dijo que aquello reflejaba que la ley estaba funcionando bien. Es siempre interesante que haya algún hermano que no ha seguido todos los caminos y las ilustraciones del Espíritu Santo y se quede mirando hacia atrás, pensando que entonces los tiempos eran mejores. Pero los tiempos antiguos fueron buenos en su tiempo, igual que los actuales son buenos en nuestro tiempo. Y lo mismo pasará con los tiempos futuros. No podemos pensar en ir hacia atrás. Eso no quiere decir que renunciemos a la tradición, pero no estamos en un mundo estático. Debemos dialogar con las novedades.

–¿Cómo se imagina al nuevo Papa?

–A mí me gustaría que siguiera adelante con el camino emprendido por Francisco. Y que trate siempre de dialogar con la novedad. La novedad viene igualmente del Espíritu Santo, no es sólo una cosa de Elon Musk. Entre mis hermanos por supuesto que hay algunos que tienen ese perfil. Los hay muy buenos, pero no diré nombres. Quien cita nombres se equivoca.

–¿Podría ser un Papa asiático o africano?

–Creo que sí, puede ser. Africano menos y asiático más.

–¿Y podría ser de Estados Unidos, la primera potencia del mundo, o estaría vetado?

–No está vetado. Si el Espíritu Santo quiere actuar por ahí, así será. No creo que haya que apostar por un continente u otro. Cuando el Espíritu sopla, a veces nos desconcierta. El papado no es propiedad de ningún país.

–¿Será un cónclave corto?

–Puede ser, pero al haberse renovado tanto el Colegio Cardenalicio algunos no nos conocen a los viejos y apenas se conocen también entre ellos. Creo que puede ser corto, pero será importante lo que ocurra en las primeras votaciones, en las que se verá cómo van las tendencias.

–¿Se enfangaron las primeras reuniones con la posible participación en el cónclave del cardenal Becciu, condenado por un escándalo financiero?

–Se hubiera enfangado si no hubiera decidido que no entraba en el cónclave. Lo hizo por el bien de la Iglesia, como dijo. Está bien. No hubiera sido coherente que entrase en el cónclave.

–Hay quien pide que se institucionalicen los cambios impulsados por Francisco. ¿Está de acuerdo?

–Es muy importante continuar con la sinodalidad. Ya se firmó el decreto para que la Secretaría del Sínodo trabaje la sinodalidad. A través de la capilaridad hay que llegar a las bases de la Iglesia y desde ahí seguir adelante. Que no se nos olvide que en junio las comisiones episcopales deben dar cuenta de cómo se está trabajando en esa línea. El documento final del Sínodo no es la cumbre, sino un elemento que ahora hay que desarrollar.

–¿Es la sinodalidad el principal legado que deja Francisco?

–Sin duda. Pero no es sólo una palabra, un evento, o unas reuniones. Es una nueva manera de ser Iglesia, poniendo en práctica el Concilio Vaticano II. No fue Francisco quien se inventó eso, sino que fue madurándolo desde la 'Lumen Gentium', con esa idea de Pueblo de Dios que estaba sin estrenar y que Bergoglio desarrolló desde el inicio de su pontificado, al decidir vivir de manera sencilla en la Casa Santa Marta. Dijo desde el principio que necesitaba a la gente y que en el Palacio Apostólico hubiera estado casi aislado. Todo dependía de las audiencias que recibiera. Pero en Santa Marta tenía tiempo para comer con los obispos, algunos huéspedes e incluso con el personal de servicio, como las señoras que limpiaban los cuartos o atendían el comedor. Francisco necesitó el contacto con la gente hasta el final.

–Tenían una relación estrecha. ¿Ha perdido a un amigo?

–Así es. Verdaderamente fuimos muy amigos, hermanos y confidentes. Me ha dolido muchísimo su muerte. Pero la fe nos sostiene, al saber que ya llegó a la meta.