Dónde comprar en Valencia el yogur llamado 'elixir de la longevidad'
El estudio científico que vincula su dieta con el envidiable estado de salud que presentó hasta su fallecimiento María Branyas, la mujer más vieja de España, dispara las ventas del producto lácteo que acostumbraba a tomar
Valencia
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:09
La Fageda, una cooperativa nacida en 1982 que integra un proyecto social y que se dedica a la elaboración de productos lácteos, ha visto cómo ... la demanda de sus yogures se disparaba después de que en septiembre se difundieran los resultados de un estudio científico. Es el que analizaba las claves de la longevidad de Maria Branyas Morera, la mujer que en agosto de 2024 falleció a los 117 años, tras convertirse un año antes en la persona viva de mayor edad del planeta. La Fageda asegura que desde que se publicó el informe en Cell Reports Medicine ha recibido el mismo volumen de peticiones que acostumbraba a conseguir en un año, informa la Agencia Efe.
La investigación destacó su microbiota intestinal en comparación con personas de hasta 91 años, señalando que era comparable a la de una persona joven. Y de ahí se pasó al consumo habitual de yogures que la propia Branyas había realizado. Y el siguiente paso se sitúa en un post de 2022 que realizó la mujer en las redes sociales que gestionaba su familia, en la que señalaba el consumo de yogures de La Fageda. Según la responsable de comunicación de la cooperativa, Esther Carreras, el hecho de que entidades científicas de Reino Unido y Estados Unidos participaran en la investigación ha hecho que muchas de las comandas registradas en las dos últimas semanas lleguen de esos países.
«Nuestra voluntad no es crecer en el mercado, todo esto no lo utilizaremos para expandirnos, porque nuestro objetivo es mejorar la vida de estas personas [sus empleados] por encima de los rendimientos económicos; toda la actividad de producción es la manera de generar empleos y la estructura empresarial nunca es un fin, es un medio», manifiesta. El resumen es que La Fageda es «una fundación sin ánimo de lucro, no hay propietarios ni accionistas, todos los beneficios que se generan se reinvierten a final de año en el proyecto».
La cooperativa agradece el interés en sus productos, sobre todo porque permite visibilizar la labor que realiza una firma que no es empresa, es una fundación sin ánimo de lucro que trabaja con personas discapacitadas y en situación de vulnerabilidad para integrarlas en el mercado laboral. La mayoría de las 650 personas que forman parte actualmente de la plantilla de La Fageda tienen ese perfil, una voluntad que se mantiene desde la puesta en marcha del proyecto en 1982 de la mano del psicólogo Cristóbal Colón.
Sus productos se pueden conseguir en Valencia desde que hace dos años alcanzó un acuerdo de distribución con Consum. Desde entonces, sus yogures y bífidus, así como otros productos (mermeladas, helados, postres) están a disposición en otros lineales: los de El Corte Inglés, la cadena Agromart y algunas de las tiendas de alimentación del grupo Suma, así como algunas otras especializadas en la distribución de mercancía con etiqueta eco y biológica. El supuesto elixir de la longevidad, al alcance de todos los valencianos.
La microbiota intestinal similar a la de un niño
Los 117 años que vivió María Branyas dieron para investigar sus genes y sus tejidos según un proyecto científico aplicado por el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, que comprobó que sus células eran casi dos décadas más jóvenes que ella. Una genética envidiable, compañía familiar, un estilo de vida sano y una dieta mediterránea fueron también claves en su longevidad. De hecho, su microbiota intestinal era similar a la de un niño. «Tenía unos genes que la protegían de la enfermedad cardiovascular, de la neurodemencia y de las enfermedades del metabolismo», explicó a TVE el doctor Manel Esteller, responsable de grupo de investigadores. Su genoma hacía que sus células «se sintieran» y «se comportaran» como células más jóvenes.
