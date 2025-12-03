Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sede de la empresa, en la comarca catalana de La Garrotxa. Efe

Dónde comprar en Valencia el yogur llamado 'elixir de la longevidad'

El estudio científico que vincula su dieta con el envidiable estado de salud que presentó hasta su fallecimiento María Branyas, la mujer más vieja de España, dispara las ventas del producto lácteo que acostumbraba a tomar

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:09

La Fageda, una cooperativa nacida en 1982 que integra un proyecto social y que se dedica a la elaboración de productos lácteos, ha visto cómo ... la demanda de sus yogures se disparaba después de que en septiembre se difundieran los resultados de un estudio científico. Es el que analizaba las claves de la longevidad de Maria Branyas Morera, la mujer que en agosto de 2024 falleció a los 117 años, tras convertirse un año antes en la persona viva de mayor edad del planeta. La Fageda asegura que desde que se publicó el informe en Cell Reports Medicine ha recibido el mismo volumen de peticiones que acostumbraba a conseguir en un año, informa la Agencia Efe.

