Un videojuego basado en IA permite la detección temprana del deterioro cognitivo The Mind Guardian permite llevar a cabo un cribado a gran escala en las primeras fases de diferentes enfermedades neurológicas y psiquiátricas con un 97% de precisión

Samsung España ha lanzado The Mind Guardian, un videojuego basado en inteligencia artificial (IA) diseñado para detectar signos tempranos de deterioro cognitivo. Como señalan los ... responsables del proyecto, este avance supone un hito en el ámbito de la salud y la tecnología aplicada para romper barreras, facilitando la detección precoz de demencias como el Alzheimer, una enfermedad que solo en España alcanza a 800.000 personas. ¿Qué es The Mind Guardian? The Mind Guardian es una aplicación gamificada que utiliza técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático (machine learning) para evaluar la memoria episódica, semántica y procedimental de los usuarios. Diseñada específicamente para personas mayores de 55 años, esta herramienta permite realizar un cribado inicial de posibles signos de deterioro cognitivo, un síntoma común en las primeras fases de enfermedades como el Alzheimer. Lo más destacado es que esta aplicación es gratuita, accesible y autoadministrable, lo que significa que cualquier persona puede realizarse una prueba desde la comodidad de su hogar, sin necesidad de acudir a un centro médico.

El proyecto es el resultado de una colaboración entre Samsung Iberia, el Centro de Investigación en Tecnologías de Telecomunicación de la Universidade de Vigo (atlanTTic), el Grupo de Neurociencia Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, y la agencia de publicidad Cheil. Además, cuenta con el aval científico-tecnológico de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y el aval científico de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM). Cómo funciona El videojuego se compone de tres pruebas principales con una duración aproximada de 45 minutos en total. Cada prueba está diseñada para evaluar un tipo específico de memoria: 1. Memoria episódica: El usuario recorre una pequeña ciudad virtual, observando listas de elementos. Posteriormente, debe identificarlos en recorridos activos por la ciudad. 2. Memoria procedimental: En esta prueba, el usuario sigue con el dedo un círculo en movimiento que gira a distintas velocidades y direcciones, evaluando así su agilidad y coordinación. 3. Memoria semántica: Se presentan tres imágenes relacionadas entre sí, de las cuales solo una es la opción correcta en términos de asociación semántica. Los algoritmos de machine learning han sido entrenados con una muestra representativa de la población española, lo que garantiza una mayor fiabilidad en la identificación de posibles signos de deterioro cognitivo. Según los datos más recientes en los que se ha testado el videojuego con 152 usuarios, The Mind Guardian tiene una precisión del 97%, «lo que lo convierte en una herramienta altamente confiable para la detección temprana», indican desde Samsung. El desarrollo de The Mind Guardian no es un logro de la noche a la mañana. El proyecto tiene sus raíces en una investigación que comenzó en 2014, cuando un grupo multidisciplinar de investigadores de las universidades de Vigo y Santiago de Compostela decidió combinar técnicas de gamificación e inteligencia artificial para crear una herramienta de cribado de deterioro cognitivo. Luis Anido, catedrático de ingeniería telemática e investigador en la Universidad de Vigo, explica: «En 2014-2015 identificamos el potencial que tienen los videojuegos en el ámbito de la atención a las personas mayores, ya que tenían un grado de aceptación muy importante. En ese momento, viendo que se estaba produciendo un auge de la IA, detectamos también la necesidad que había con las demencias en el ámbito de la población mayor. Decidimos gamificar algunos de los test convencionales que se utilizan en la práctica sociosanitaria». Inicialmente, se gamificaron siete test que evaluaban diferentes tipos de memoria. Sin embargo, tras años de investigación, se llegó a la conclusión de que con la evaluación de tres tipos de memoria —episódica, semántica y procedimental— era suficiente para obtener resultados estadísticamente significativos. Estos tres juegos son los que finalmente se han incluido en The Mind Guardian. Ampliar El futuro de The Mind Guardian Actualmente, The Mind Guardian está disponible únicamente en idioma castellano y ha sido diseñado específicamente para tablets Android. Sin embargo, el proyecto está vivo y en constante evolución. «El proyecto queremos hacerlo grande en cuanto a usuarios. Reunir información de la aplicación y seguir mejorando el algoritmo y seguir investigando sobre cómo detectar precozmente y de la forma más eficiente el deterioro cognitivo», concluye Miguel Ángel Ruiz. The Mind Guardian no es solo un videojuego; es una herramienta que puede cambiar la vida de millones de personas, permitiéndoles detectar a tiempo signos de deterioro cognitivo y tomar medidas preventivas que pueden marcar la diferencia en su calidad de vida. Con el respaldo de la ciencia y la tecnología, este proyecto representa un paso adelante en la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas, demostrando que la tecnología, cuando se utiliza con propósito, puede tener un impacto profundo y positivo en la sociedad. El deterioro cognitivo es una realidad que puede afectar a cualquier persona, independientemente de su nivel educativo o contexto socioeconómico. Sin embargo, como señala Carlos Spuch, neurocientífico y experto en enfermedades neurodegenerativas, «cuando llegas a los síntomas clínicos es muy tarde. Generalmente, la gente que tiene un nivel educativo muy alto y que se maneja muy bien, puede estar sufriendo deterioro cognitivo pero no enterarse hasta 15 o 20 años después cuando aparecen los síntomas clínicos.» La ventaja de The Mind Guardian es que permite hacer un aviso muy temprano de que una persona está comenzando a sufrir deterioro cognitivo. Esto no solo permite tomar medidas preventivas, como cambios en el estilo de vida, sino que también puede ser clave para ralentizar el avance de enfermedades como el Alzheimer. «En el Alzheimer, por ejemplo, está demostrado que si haces un diagnóstico muy temprano y mejoras tus hábitos de salud, de dieta y haces actividad física, esto puede retrasar la enfermedad diez años, lo cual para una persona con Alzheimer es mucho», añade Spuch. «Es crucial destacar que no estamos ante una herramienta diagnóstica en sí misma, sino ante un recurso con una gran aplicabilidad en la práctica clínica y en la atención primaria. Esta herramienta no solo permite la identificación temprana de posibles problemas cognitivos, sino que también puede ser clave para fomentar cambios en el estilo de vida y mejorar la calidad de vida de millones de personas», concluye Carlos Spuch. Tecnología con propósito Tecnología con Propósito Samsung no solo ha aportado los recursos necesarios para escalar este proyecto desde el ámbito académico hasta convertirlo en una aplicación accesible para el público en general, sino que también ha jugado un papel crucial en el diseño y la usabilidad de la herramienta. Miguel Ángel Ruiz, director de innovación en Samsung Iberia, explica: «Samsung se implica dentro del programa de responsabilidad social, de tecnología con propósito. Buscamos constantemente proyectos de base tecnológica en los que creamos que podemos aportar valor. En 2022, conocimos a través de una publicación cierto proyecto que estaba desarrollando en una fase más de laboratorio, más científica, la Universidad de Vigo y nos acercamos a ellos para entender si ese proyecto tenía potencial de poder ser una solución universal y estándar.» El objetivo de Samsung era claro: convertir una herramienta destinada a un entorno clínico controlado en una solución universal y doméstica. «Nuestro rol ha sido convertir algo que estaba destinado a un entorno controlado y clínico en una herramienta universal, doméstica y autónoma», añade Ruiz.

