Centenarios valencianos, homenajeados en el Ayuntamiento. Iván Arlandis

Valencia envejece (bien): más centenarios, vidas más largas y el reto de sostener una ciudad para todas las edades

La ciudad alcanza 396 centenarios, 20 más que en 2024, en un mapa demográfico que envejece a ritmo sostenido

Chema Bermell

Chema Bermell

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Cada vez son más valencianos los que cantan el «cumpleaños feliz» por centésima vez. A fecha 1 de enero de 2025, en la ciudad viven ... 396 personas de 100 años o más: 298 mujeres y 98 hombres, veinte más que el año anterior, según la Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia. El dato tiene algo de símbolo y mucho de tendencia: en España, los centenarios rozan ya los 16.000 y siguen aumentando de forma sostenida desde comienzos de siglo, con cuatro de cada cinco mujeres entre ellos, de acuerdo con el informe 'Un perfil de las personas mayores en España 2025' del CSIC. Ese crecimiento también se siente en los barrios. El distrito más poblado, Quatre Carreres, suma 83.333 residentes y más de un millar de nonagenarios (1.013), de los que 703 son mujeres y 310 hombres. En el extremo opuesto, Mauella –núcleo de Pobles del Nord– apenas alcanza los 60 habitantes. La ciudad, con 844.424 empadronados y una edad media de 44,8 años, tiene ya 180.624 personas de 65 o más, un bloque demográfico llamado a crecer en la próxima década con la llegada a la jubilación de la generación del 'baby boom'.

