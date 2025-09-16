Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Teatro (no sólo) para 'boomers': la sociedad de los cuidados se sube a las tablas en Russafa

'Canviarem bolquers segons el BOE' reflexiona en Russafa Escènica sobre el cambio de rutinas sociales, los nuevos roles y otras preocupaciones de la generación senior

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:24

La sociedad de los cuidados, la atención a los mayores, el horizonte que aguarda a quienes peinan canas, en el mejor de los casos... Ese ... universo al que se asoma la generación 'boomer' enriquece el relato informativo, demanda la atención del conjunto de la sociedad, alimenta informes e investigaciones científicas y llega incluso a manifestaciones artísticas de toda índole: es el público senior el que llena las exhibiciones llamadas 'Remember', el destinatario de las sesiones de cine específicas para esa franja de edad y (también) el potencial interesado en conocer las peripecias de sus compañeros de generación que, en tono de comedia, llegan a las tablas de la Sala Russafa: a través de la programación concebida para Russafa Escènica, desde este jueves y hasta el domingo se podrá disfrutar de una comedia que narra en ese tono las aventuras cotidianas de (en efecto) unos miembros del ala senior de nosotros. Será porque sus avatares invitan a la sonrisa: será porque tal vez sea la mejor manera de contar unas rutinas a menudo demasiado sombrías.

