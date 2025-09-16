Teatro (no sólo) para 'boomers': la sociedad de los cuidados se sube a las tablas en Russafa

La sociedad de los cuidados, la atención a los mayores, el horizonte que aguarda a quienes peinan canas, en el mejor de los casos... Ese ... universo al que se asoma la generación 'boomer' enriquece el relato informativo, demanda la atención del conjunto de la sociedad, alimenta informes e investigaciones científicas y llega incluso a manifestaciones artísticas de toda índole: es el público senior el que llena las exhibiciones llamadas 'Remember', el destinatario de las sesiones de cine específicas para esa franja de edad y (también) el potencial interesado en conocer las peripecias de sus compañeros de generación que, en tono de comedia, llegan a las tablas de la Sala Russafa: a través de la programación concebida para Russafa Escènica, desde este jueves y hasta el domingo se podrá disfrutar de una comedia que narra en ese tono las aventuras cotidianas de (en efecto) unos miembros del ala senior de nosotros. Será porque sus avatares invitan a la sonrisa: será porque tal vez sea la mejor manera de contar unas rutinas a menudo demasiado sombrías.

Se trata de una obra, de hecho, «con tintes absurdos», como explican sus creadores, «donde situaciones cotidianas alrededor de los cuidados familiares y sociales hacen reflexionar sobre la deriva del mundo contemporáneo. Patrícia Pardo firma y dirige un texto interpretado por Alberto Baño, Pilu Fontán, Claudi Ferrer y Silvia Valero, un cuarteto de actores que dan vida a una decena de personajes »en el retrato de la subversión de roles familiares que vive un hombre de mediana edad cuando ha de hacerse cargo de los cuidados de su padre«. Una pieza concebida como »comedia amable«, a cargo de Contrahecho Producciones, »en la que los espectadores podrán sentirse arrebatadoramente identificados«. Desde luego, si son espectadores de cierta edad: si no es el caso, siempre podrá alegarse que con 'Canviarem bolquers segons el BOE' estarán avistando el futuro...

La creación se podrá ver en esas únicas cuatro funciones, luego de un minucioso proceso creativo. Hace un año, Baño y Fontán contactaron con Patrícia Pardo para hacerle el encargo del texto y la dirección. «Había una afinidad de intereses y nos gustaba mucho cómo trabajaba con el humor y la gestualidad clown a la hora de contar una historia. Era un lenguaje que no hemos usado en escena hasta ahora, dentro de la compañía, y que ha sido muy interesante de integrar», explica Baño. También han contado con un proceso de ensayos diferente: «Normalmente, te ves obligado a concentrar las sesiones en mes y medio para llegar justo al estreno. Aquí hemos tenido tres meses, hemos hecho pausas entre los periodos de ensayo para asumir lo que habíamos trabajado, revisarlo con un poquito de distancia y avanzar a un ritmo más pausado», comentan desde la compañía sobre un proceso creativo donde los intérpretes han sido cruciales.

A ambos actores se suman sobre el escenario Claudi Ferrer y Silvia Valero, a cargo de esa multiplicidad de personajes también muy variados: algunos de ellos «son solo una pincelada que acompaña al núcleo familiar», alrededor del cual giran los cuatro protagonistas para retratar «los cuidados que deberían de proporcionar las administraciones a los ciudadanos más desfavorecidos. «Aparecen enfermeras, runners, bomberos, personas sin hogar… A lo largo de las escenas nos vamos transformando con elementos muy sencillos y se van viendo representaciones de las personas que cuidan o que merecen cuidados», apunta Baño sobre una comedia que no pierde el carácter comprometido, invitando a reflexionar sobre cómo podría ser el mundo si verdaderamente se pusiera a las personas, la atención a los demás, en el centro.