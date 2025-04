Los mayores valencianos claman contra el nuevo DNI porque temen que ahondará en la brecha digital

El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó la regulación del nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) en su versión digital, una medida que promete ... modernizar la relación de los ciudadanos con la administración pública y el sector privado. Sin embargo, esta iniciativa ha generado una fuerte polémica, especialmente entre las personas mayores, quienes ven en esta medida un nuevo obstáculo que profundiza la ya existente brecha digital. La presidenta del Consejo Valenciano de Personas Mayores (CVPM), Marisa García Merita, ha sido una de las voces más críticas con esta medida. «Primero pensamos que era una broma de mal gusto, pero al ser conscientes de que esto iba en serio, nuestra tristeza e indignación sustituyó a la sorpresa», señala.

Para García Merita, el DNI digital no es más que otro ejemplo de cómo las nuevas tecnologías, en lugar de incluir, están marginando a las personas mayores. «Cuando parecía que todos estábamos de acuerdo en que hay que luchar contra la brecha digital, nos encontramos con un nuevo paso que consiste en agrandar esa brecha con la aplicación MiDNI para tener el DNI digital», añade.

La frase «Cuando parecía que estábamos de acuerdo en que hay que luchar contra la brecha digital, nos encontramos con un nuevo paso que la agranda» Marisa García-Merita

El DNI digital es una versión complementaria del DNI físico que permite a los ciudadanos acreditar su identidad a través de una aplicación móvil llamada MiDNI. Esta app, disponible de forma gratuita en Google Play y App Store, permite llevar el DNI en el móvil y utilizarlo para trámites presenciales, como votar, registrarse en un hotel o recoger paquetes. Sin embargo, su uso para gestiones telemáticas, como la firma electrónica, no estará disponible hasta dentro de un año, cuando las entidades públicas y privadas hayan adaptado sus sistemas.

Para activar el DNI digital, el usuario debe asociar su móvil al documento físico mediante un registro previo, que puede realizarse en línea, en comisarías de policía o al renovar el DNI. Una vez registrado, se descarga la app y se activa introduciendo datos como el número de soporte del DNI, una contraseña segura y un código de verificación enviado por SMS. La aplicación también permite el uso de mecanismos biométricos, como la huella digital o el reconocimiento facial, para mayor comodidad.

La frase «Muchas personas mayores no tienen acceso a los medios adecuados, ya sea por formación o por economía. Los teléfonos inteligentes son caros» Carlos San Juan 'Soy mayor, no idiota'

Aunque el Gobierno insiste en que el uso del DNI digital es voluntario, las personas mayores temen que, con el tiempo, esta opción se convierta en la única vía para realizar ciertos trámites, como ya ha ocurrido con otros servicios digitales. Carlos San Juan, conocido por su campaña 'Soy mayor, no idiota', que reivindicó una mejor atención bancaria para las personas mayores, también expresa su preocupación por el impacto del DNI digital. «Respeto la iniciativa siempre que sea voluntaria. En caso contrario incrementaría enormemente la brecha digital. Muchas personas mayores no tienen acceso a los medios adecuados, ya sea por formación o por economía. Los teléfonos inteligentes que permiten soportar esta aplicación son caros, y habrá muchas personas que no puedan permitírselo», señala.

San Juan también destaca la paradoja de esta medida: «Por un lado, nos desaconsejan el uso excesivo de pantallas porque afecta a la salud mental, y por otro, nos hacen dependientes del móvil para todo. Además, nos están exponiendo a un mayor riesgo de ataques cibernéticos. Si encima en el móvil llevamos nuestros datos personales, nuestro DNI, somos carnaza auténtica para las estafas telemáticas».

El impacto en las personas mayores

La implantación del DNI digital plantea varios desafíos para las personas mayores. En primer lugar, el proceso de registro y activación de la app puede resultar complicado para quienes no están familiarizados con las tecnologías digitales. Además, la necesidad de contar con un teléfono móvil compatible y en buen estado supone una barrera económica para muchos. Marisa García Merita expresa su preocupación por la posible obligatoriedad futura del DNI digital: «No nos sirve que 'de momento' sea voluntario. Todo empezó así, siendo voluntario, para poco a poco convertirse en la única vía para muchos trámites necesarios. Estas actuaciones marginan cada vez más a las personas mayores, alejándonos de nuestro derecho a ser ciudadanos de pleno derecho».

Por su parte, San Juan hace un llamamiento a las autoridades para que tengan en cuenta las necesidades de las personas mayores al diseñar políticas digitales. «No nos consultan en nada. Todas las cuestiones digitales deben hacerse frente a las necesidades adaptadas de los usuarios, no a espaldas de ellos», afirma.

Tanto el CVPM como otros colectivos de personas mayores exigen que el uso del DNI digital sea voluntario de forma indefinida y que se garantice la accesibilidad de los trámites presenciales. Además, reclaman una mayor inversión en formación digital para las personas mayores y en dispositivos accesibles y asequibles. San Juan insiste en la necesidad de proteger a las personas mayores de los riesgos asociados a la digitalización: «Si por culpa de errores o falta de seguridad en la aplicación nos llegan a robar los datos de identidad, los responsables de esta aplicación deben responder económicamente a esos daños».

Para las personas mayores, el reto no es solo aprender a usar una nueva tecnología, sino también superar las barreras económicas, sociales y de seguridad que esta implica. Como señala García Merita, «si la última etapa de la vida no tiene valor, entonces la vida misma no tendría sentido».