La jubilación más emotiva para el referente de la Anatomía Patológica en Valencia

Lleva toda una vida en el servicio de Anatomía Patológica del hospital Clínico de Valencia, desde que entró en octubre de 1980. Ha visto pasar ... a cientos de especialistas, a los que ha formado, y todos ellos recuerdan con mucho cariño a Antonio Ferrández. Por eso, en la comida sorpresa que sus compañeros le prepararon para su jubilación el 30 de octubre, se desbordaron las previsiones y asistieron casi 200 personas a una fiesta para agradecerle su labor a lo largo de su extensa trayectoria profesional.

Se trata del referente de esta especialidad durante décadas en Valencia, ya que además de jefe de servicio en el Clínico ha sido profesor en la facultad de Medicina en la Universitat de València, cargo que va a mantener hasta el próximo junio pese a sus 69 años. «Fue muy emotivo todo el acto, que estuvieran tantos médicos, lo que organizaron en el evento», señala Ferrández. «He formado a casi todos los médicos de esta especialidad en Valencia, tanto en la universidad como en el hospital y tengo una sensación muy agradable, de agradecimiento a todos ellos, porque pasan los años y sé que se acuerdan de mí, hablo con ellos, tengo una gran familia de pupilos», indica a este diario.

A esta celebración de su jubilación incluso han venido médicos desde otros países, como Noruega o Francia, que se formaron con él en Valencia. «La fiesta estuvo muy bien, no me lo esperaba, vinieron muchos compañeros, casi 200, me sorprendió, porque ves amigos, residentes de muchos años de otros hospitales, incluso de otras ciudades», comenta emocionado el especialista, que también fue a lo largo de su carrera director científico de Incliva y presidente de la Sociedad valenciana de Anatomía Patológica.

Una de las organizadoras del evento ha sido su compañera en el Clínico Carolina Martínez. «Lleva 40 años en el hospital y es una persona muy querida por compañeros y pacientes, siempre esta ahí para todo el mundo, con voluntad de ayudar, siempre positivo, deja lo que sea para ayudar a quien lo necesite», expresa la doctora. «Es un referente como patólogo, ha sido el presidente del comité de tumores del Clínico, en todos los servicios lo quieren», añade.

Martínez, que también ha aprendido de él en todos estos ellos, comenta: «Ha diagnosticado de forma muy eficaz tumores relacionados con linfomas y leucemias a muchos pacientes valencianos, a través de las biopsias, por lo que es un referente en este tipo de patologías también a nivel nacional y de gran importancia para poder realizar un tratamiento adecuado a los pacientes», expresa. «Ha dedicado gran parte de su vida profesional al diagnóstico de los pacientes hematológicos, muy especialmente a los linfomas», añade la médico del Clínico.