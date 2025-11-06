Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Antonio Ferrández, médico que recibe el homenaje por su jubilación. LP

La jubilación más emotiva para el referente de la Anatomía Patológica en Valencia

Casi 200 personas asisten a una fiesta sorpresa para despedir al doctor Antonio Ferrández, especialista del Clínico y profesor de la UV

José Molins

José Molins

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:27

Lleva toda una vida en el servicio de Anatomía Patológica del hospital Clínico de Valencia, desde que entró en octubre de 1980. Ha visto pasar ... a cientos de especialistas, a los que ha formado, y todos ellos recuerdan con mucho cariño a Antonio Ferrández. Por eso, en la comida sorpresa que sus compañeros le prepararon para su jubilación el 30 de octubre, se desbordaron las previsiones y asistieron casi 200 personas a una fiesta para agradecerle su labor a lo largo de su extensa trayectoria profesional.

