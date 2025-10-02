Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Juan Manguán, el hombre que nunca se jubilará: 77 años y al pie de su taller en el corazón del Carmen

Último guardián de un oficio que se extingue, un artesano que encuentra la felicidad y el sentido de su vida entre máquinas de coser y recuerdos de un barrio que ya no existe

Chema Bermell

Chema Bermell

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:40

El barrio del Carmen, ese entramado de calles estrechas que late en pleno corazón de Valencia, ha sido testigo de todas las metamorfosis de la ... ciudad. Donde antaño se levantaban hornos de pan, sastrerías, zapateros, ultramarinos y talleres artesanos, hoy dominan los bares de copas, las franquicias de comida rápida y los apartamentos turísticos. Allí donde los vecinos se conocían por el nombre y las puertas quedaban entornadas, late ahora un barrio cosmopolita, cambiante, con un pulso marcado más por el turismo que por la vida vecinal.

