Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El mensaje de trampa que los estafadores mandan a personas mayores tras 'hackear' sus teléfonos. LP

Estafadores embaucan a madres de Valencia por el móvil: «Mamá, ponme 8.000 euros en el banco. Mi gestor te llama»

Una vecina de 79 años relata el engaño con el que estuvo a punto de transferir sus ahorros a un tándem de delincuentes que se hicieron pasar por su hija y un asesor bancario llamado Ignacio

Juan Antonio Marrahí

Juan Antonio Marrahí

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:45

Sabían que su hija se llama Bea y, en su nombre, engañaron a una mujer de 79 años de Valencia que estuvo a punto de ... caer en la trampa: transferir casi 8.000 euros a la cuenta de unos estafadores. Le sucedió a Virtudes hace sólo dos semanas, sin que hasta la fecha haya sabido «de qué manera me 'hackearon' el teléfono móvil» hasta «averiguar el nombre de mi hija» y lograr insertar un nuevo contacto de What'sApp en el que la falsa Bea apelaba a un ingreso de dinero urgente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello mortal en la V-21 a la altura de Albuixech
  2. 2 Cae un talud del barranco del Poyo en Picanya
  3. 3 Arranca la atención por las tardes en los hospitales: hasta las 22 horas y en todas las especialidades
  4. 4 Caen cascotes del techo del hospital La Fe de Valencia a causa de las lluvias
  5. 5

    El derribo del primer restaurante del paseo de la Malvarrosa arranca en 48 horas
  6. 6 El diseñador de alta costura que acaba de abrir tienda en el centro de Valencia
  7. 7

    Valencia se queda sin vuelos directos a Islandia
  8. 8 Noche de tormenta en Valencia: todos los ojos están en las pedanías
  9. 9

    Una investigadora valenciana lidera una terapia contra dos tipos de leucemia
  10. 10 Este es el sorprendente sueldo que gana un empleado de gasolinera en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Estafadores embaucan a madres de Valencia por el móvil: «Mamá, ponme 8.000 euros en el banco. Mi gestor te llama»

Estafadores embaucan a madres de Valencia por el móvil: «Mamá, ponme 8.000 euros en el banco. Mi gestor te llama»