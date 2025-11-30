Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Comunitat, más longeva que nunca

La esperanza de vida entre la población valenciana alcanza su techo (momentáneo) en los 83,4 años, la cifra más elevada de su historia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:20

En 1975, hace 50 años, ocurrieron acontecimientos trascendentales en España. El 20 de noviembre falleció el dictador Franco, hito entre los hitos de nuestra Historia ... reciente, pero hubo otras fechas señaladas durante aquellos días, incluyendo el nombramiento del Rey Juan Carlos como jefe de Estado. Fue el año de la Marcha Verde en el Sáhara y fuera de nuestras fronteras, el año del golpe de Estado militar en Argentina, también el año en que Bill Gates y Paul Allen fundan la empresa de software Microsoft y el año en que Holanda ganó Eurovisión con el tema 'Ding a dong': este es un detalle que sólo recordarán, si lo vieron en directo, los miembros de la generación 'boomer' de la Comunitat. Son afortunados porque han vivido para leer estas líneas: entonces, hace medio siglo, la esperanza de vida en la población valenciana se cifraba en 72,92 años, según los datos del INE. Hoy, de acuerdo con la misma estadística, acabamos de alcanzar nuestro tope. El momentáneo techo, cifrado en 83,4 años.

