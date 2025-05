Los cinco consejos para jubilarse del mayor experto en pensiones de España

José Antonio Herce, uno de los mayores expertos en longevidad y pensiones del mundo hispano, lleva más de tres décadas desentrañando los secretos del sistema ... español. Profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, exdirector de FEDEA y socio fundador de LoRIS, Herce es la voz de referencia para quienes se acercan a la jubilación. ¿Qué recomienda a quienes están a punto de dar ese paso? Aquí están sus cinco consejos clave, con sus propias palabras, para jubilarse con cabeza y tranquilidad.

1. Acude a la Seguridad Social... pero no a su web

El primer consejo de Herce es claro: «Invito a que la gente que piense con tiempo dirigirse a las ventanillas oficiales de atención al ciudadano de la Seguridad Social, que los funcionarios y funcionarias son muy buenos, que las herramientas son potentes y que van a actuar siempre pro-trabajador, no a favor del sistema». Según el experto, la red de atención presencial de la Seguridad Social es excelente, con personal cualificado y herramientas que permiten conocer al detalle la carrera laboral y la pensión futura. Sin embargo, advierte: «Ir a la página web de la Seguridad Social es perderse y acabar enfadado». La web, dice, está plagada de normativa y a menudo desactualizada, mientras que en las oficinas la información es precisa y personalizada.

2.- Empieza a informarte con tiempo (y olvida el 'cuñadismo')

Herce insiste en la importancia de anticiparse al momento de tomar la decisión de pasar al retiro: «Oficialmente hay que ir seis meses antes para saborear los números y tomarle el pulso a la situación. Pero con seis meses tenemos poco margen para tomar decisiones que a lo mejor requieren más tiempo. Yo creo que dos años antes, aunque no tengas la intención de jubilarte anticipadamente, estaría muy bien empezar a interesarse». El experto recomienda no dejarse llevar por consejos de familiares o amigos en bodas y comuniones: «No se dejen asesorar en plan cuñadismo. Siempre procurar recurrir a las fuentes oficiales y a los organismos pertinentes». Además, sugiere consultar las páginas de alfabetización financiera de entidades bancarias, que suelen estar bien elaboradas y ayudan a entender el sistema.

Pero, además, Herce subraya que informarse con tiempo permite valorar opciones tan importantes como demorar la jubilación, una decisión que puede tener un gran impacto económico: «Cada año que demoras sobre la edad ordinaria de jubilación te dan un 4% más de la base reguladora que es de la que sale tu paga mensual. Un 4% de por vida. Vivimos 22 años después de cumplir los 65, las mujeres un poco más, pero vivimos muchos años, el 4% al año, cinco años de demora es un 20%, un 20% de la pensión son varios cientos de euros cada mes más de por vida». Herce recuerda que la Seguridad Social incluso ofrece la posibilidad de recibir ese incremento en un pago único, aunque «el cheque vale dos veces y medio menos que el 4%, que es mucho más interesante, sobre todo para las personas que se han cuidado, que tienen una buena expectativa de duración de la vida».

En definitiva, empezar a informarse con tiempo no solo permite planificar mejor la jubilación, sino también aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el sistema para quienes deciden prolongar su vida laboral.

3. Si tienes un convenio especial, infórmate bien

Para quienes cotizan a través de un convenio especial, Herce lanza una advertencia: «A lo mejor no tendrías que estar pagando tanto en los pocos años que te quedan para jubilarte, porque tu pensión no va a mejorar y te estás quitando bienestar ahora». Es fundamental conocer bien cómo afectan las últimas cotizaciones a la pensión final, especialmente para autónomos o quienes han tenido lagunas en su carrera laboral. «Si estás en una situación especial, infórmate bien», recalca.

4. Prepárate para seguir siendo útil

José Antonio Herce anima a quienes deciden retrasar la jubilación a aprovechar ese tiempo para reinventarse: «A lo mejor tengo que tomar un cursillo de IA, a mis sesenta y tantos, o un curso de excel avanzado… Las empresas valoran la experiencia, la lealtad corporativa y el hecho de que una persona de cierta edad puede mentorizar a un joven. Hay mucha tarea para los trabajadores senior». La formación continua y la mentoría son, para Herce, claves para que los años extra en el mercado laboral sean enriquecedores y económicamente ventajosos: «Cada año que demoras tu jubilación van a ser docenas de miles de euros que van a entrar en tu bolsillo porque tú te los has ganado».

5. Jubilación activa: una asignatura pendiente

El último consejo de Herce es una advertencia sobre la jubilación activa, es decir, compatibilizar pensión y trabajo: «Desde el 1 de abril de este año hay nuevas normas de jubilación activa, de compatibilidad ingresos del trabajo e ingresos de la pensión, pero sigue siendo un atraco a mano armada». Explica que ahora, si te jubilas a la edad ordinaria y eres asalariado, solo puedes cobrar el 45% de la pensión (antes era el 50%), y solo llegarás al 100% si esperas cinco años más. «Esto de demorar la jubilación para que te den el jamón entero... A lo mejor a los 70 y tantos años ya no te apetece seguir trabajando», ironiza. Herce confía en que pronto se reforme este sistema para que la jubilación activa sea realmente atractiva y justa.

Pero había más: un consejo extra para los jóvenes

¿Y las nuevas generaciones? Consejo adicional: «Que no abriguen la idea de que no van a cobrar pensión. Eso es una estupidez, una sandez. Puede que no sea tan buena como la de sus padres, pero va a ser una buena pensión». Recomienda cotizar todo lo posible y pensar en complementar la pensión pública con planes de empleo, que en el futuro serán cada vez más habituales.

En definitiva, jubilarse bien es cuestión de información, anticipación y actitud. Como concluye José Antonio Herce, «al fin y al cabo estás invirtiendo tu dinero en España SA, y el país te lo devolverá».