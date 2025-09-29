Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un único afortunado gana 161.617,48 euros con el Gordo de la Primitiva de este domingo
Imagen de la campaña desplegada por Aldeas Infantiles.

Abuelos pero no canguros: la rebelión de las canas

Los mayores de la familia se resisten a convertirse en los encargados de cuidar a los más pequeños pero la estadística no engaña: el 85% se ocupa de atender a la prole de sus hijos

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:44

Dato mata relato... también en materia de atención familiar. Un estereotipo muy extendido atribuye a los más mayores (abuelas y abuelos) el cuidado de sus ... nietos dentro de ese entorno, en un imaginario ambiente de felicidad compartida. Y aunque en efecto esa dicha acompaña a la población senior que dispone de tiempo para dedicarlo a estas actividades (que ocupan al 85% de la población española en esa franja de edad senior), en realidad esa imagen no termina de ser cierta del todo. Un estudio reciente de la ong Aldeas Infantiles rompe con el generalizado tópico según el cual el bienestar familiar depende de la sonrisa de satisfacción que distingue el semblante de la abuela cuando recoge a la prole de sus hijos a la salida del colegio. O del risueño semblante con que el abuelo pasea con los más pequeños de la casa. Verdadero, hasta cierto punto: Aldeas Infantiles recuerda que ni las personas mayores son todas dependientes (la inmensa mayoría, según las fuentes estadísticas consultadas, viven solas prefieren seguir tal y como están), ni ser mayor es incompatible con tener relaciones íntimas: el 88 % reconoce estar enamorado y para el 65%, las relaciones sexuales siguen siendo importantes. Fuera mitos: pueden ser abuelos pero se resisten a ejercer de canguros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia suspende las clases este lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  2. 2 Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones» en las próximas horas
  3. 3 Los municipios que suspenden las clases hoy lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  4. 4 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  5. 5 Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido este domingo: hasta 87 l/m2
  6. 6 Emergencias envía un aviso a los móviles más de 12 horas antes de la alerta roja por lluvias
  7. 7 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  8. 8 Valencia suspende las clases mañana lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  9. 9 Todas las universidades de Valencia suspenden las clases ante la alerta roja
  10. 10

    Mayrén Beneyto: «Mucha gente me para por la calle para pedirme fotos. Debo estar en todas las neveras de Valencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Abuelos pero no canguros: la rebelión de las canas

Abuelos pero no canguros: la rebelión de las canas