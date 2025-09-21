Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Calendario lunar 2025: octubre, noviembre y diciembre

Consulta las fases lunares en cada semana

AT

Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:48

Las fases de la Luna son las diversas formas en que la cara del satélite que mira a la Tierra es iluminada por el Sol. Este fenómeno se repite cada 29.5 días aproximadamente, llamado período sinódico. Las cuatro fases más importantes son Luna Nueva, Cuarto Creciente, Luna Llena y Cuarto Menguante, que corresponden a los instantes precisos en que las direcciones Tierra-Luna y Tierra-Sol forman un ángulo de 0°, 90°, 180° y 270° respectivamente.

Las fases de la Luna se repiten para los mismos días del año al cabo de 19 años, si bien puede suceder que exista una diferencia de 1 ó 2 días, dependiendo del número de años bisiestos en el período y de las perturbaciones sobre el satélite.

Fases lunares hasta fin de año:

21/09/2025: Luna nueva.

30/09/2025: Cuarto creciente.

Calendario lunar octubre 2025

07/10/2025: Luna llena.

13/10/2025: Cuarto menguante.

21/10/205: Luna nueva.

29/10/2025: Cuarto creciente.

Calendario lunar noviembre 2025

05/11/2025: Luna llena.

12/11/2025: Cuarto menguante.

20/11/2025: Luna nueva.

28/11/2025: Cuarto creciente.

Calendario lunar diciembre 2025

05/12/2025: Luna llena.

11/12/2025: Cuarto menguante.

20/12/2025: Luna nueva.

27/12/2025: Cuarto creciente.

Fuente: Instituto Geográfico Nacional.

