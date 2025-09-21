Calendario lunar 2025: octubre, noviembre y diciembre
Consulta las fases lunares en cada semana
Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:48
Las fases de la Luna son las diversas formas en que la cara del satélite que mira a la Tierra es iluminada por el Sol. Este fenómeno se repite cada 29.5 días aproximadamente, llamado período sinódico. Las cuatro fases más importantes son Luna Nueva, Cuarto Creciente, Luna Llena y Cuarto Menguante, que corresponden a los instantes precisos en que las direcciones Tierra-Luna y Tierra-Sol forman un ángulo de 0°, 90°, 180° y 270° respectivamente.
Las fases de la Luna se repiten para los mismos días del año al cabo de 19 años, si bien puede suceder que exista una diferencia de 1 ó 2 días, dependiendo del número de años bisiestos en el período y de las perturbaciones sobre el satélite.
Fases lunares hasta fin de año:
21/09/2025: Luna nueva.
30/09/2025: Cuarto creciente.
Calendario lunar octubre 2025
07/10/2025: Luna llena.
13/10/2025: Cuarto menguante.
21/10/205: Luna nueva.
29/10/2025: Cuarto creciente.
Calendario lunar noviembre 2025
05/11/2025: Luna llena.
12/11/2025: Cuarto menguante.
20/11/2025: Luna nueva.
28/11/2025: Cuarto creciente.
Calendario lunar diciembre 2025
05/12/2025: Luna llena.
11/12/2025: Cuarto menguante.
20/12/2025: Luna nueva.
27/12/2025: Cuarto creciente.
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
