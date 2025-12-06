Esto fue lo más buscado en Google por los españoles y el mundo en 2025 Los datos reflejan un interés por los fenómenos globales y soluciones creativas para la vida cotidiana

Fabiana Fuentes Valencia Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:07

Google ha publicado su informe sobre lo que más buscaron los usuarios en su plataforma este año 2025. Esto es un reflejo de las inquietudes, curiosidades y preocupaciones que marcaron a las personas en internet. En España, los datos reflejan un escenario de gran actividad informativa donde conviven el interés por los grandes fenómenos globales con la búsqueda de soluciones creativas para la vida cotidiana. A continuación, estos son los términos que dominaron la red:

Top tendencias

En la lista general de lo más buscado en el país, los tres primeros puestos destacan temas sobre hechos de actualidad o relacionados con el entorno ambiental. De esta manera, el primer puesto es para Apagón España, seguido por Alerta lluvias e Incendios España. Esto evidencia el protagonismo de los fenómenos meteorológicos durante este año.

Así mismo, el interés por el cambio en el Vaticano, ha posicionado Nuevo Papa en el lugar número cuatro. Luego, los amantes de la ciencia han colocado la Migración de la mariposa monarca en el listado de los términos en crecimiento, donde también han tenido cabida protagonistas del mundo del entretenimiento y contenidos virales. Aquí aparecen Lalachus, La Revuelta, Flotilla Gaza, Premio Planeta 2025 y Labubu.

Películas y series

En la pantalla, lo más atractivo se ha repartido entre el cine de autor y las grandes producciones, mostrando que la inclinación del público no se limita a un único tipo de contenido audiovisual. Entre los títulos más consultados se encuentran «Anora» (ganadora de la Palma de oro), «Sirat», «La infiltrada» y la versión de «Nosferatu» de Robert Eggers, junto a producciones como «Weapons», «The Brutalist», «El 47», «Superman», «Emilia Pérez y »Adolescencia«.

El papel de la Inteligencia Artificial

En comparación con años anteriores, la IA impulsó un cambio fundamental en la manera de buscar información. En lugar de formular consultas con palabras clave, las personas realizaron búsquedas de una manera más conversacional. Es por esto que este año las listas incluyen preguntas como «cómo hacer», «qué es mejor» o el «por qué» de las cosas.

En la primera categoría, lo más buscado es «cómo hacer fotos con IA», seguido de «cómo hacer caca en el trabajo» y «quitar maquillaje de la almohada». Sin embargo, los españoles también se interesan por las habilidades culinarias, por lo que entre lo que más aparece está «cómo hacer crumbl cookies» y «cómo hacer matcha», dos de las tendencias más populares en las redes sociales.

En la segunda categoría, las personas buscan comparar y descifrar nuevos lenguajes. Ante la oferta tecnológica, una de las preguntas que más genera curiosidad es si «Gemini o ChatGPT», al igual que inquietudes sobre la economía doméstica como «Diesel o Gasolina». En este sentido el mundo de los autocuidados y deportes también se hace un hueco con cuestiones como «retinol o retinal», «proteína o creatina» o »mejor amortizar plazo o cuota«.

En la misma línea, la evolución del lenguaje ha llevado a buscar el significado de términos generacionales y sociales como «WOKE», «PEC», «Edadismo» o «La hora espejo», buscando entender mejor los códigos de la conversación actual.

Por último, el deseo de comprender el origen de las cosas ha sido transversal: buscar la lógica detrás de la cotidianidad como «por qué suben los huevos» y la economía internacional (aranceles), pero con el mismo interés se indaga en curiosidades científicas y biológicas, como la oscuridad del espacio o el contagio de los bostezos.

Top de lo más buscado a nivel global

En general, estas fueron las diez cosas que más buscaron los usuarios alrededor del mundo:

1. Gemini

2. India vs England

3. Charlie Kirk

4. Club World Cup

5. India vs Australia

6. Deepseek

7. Asia Cup

8. Iran

9. iPhone17

10. Pakistan and India