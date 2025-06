Boadilla monta la de Dios

La localidad madrileña de Boadilla del Monte (66.000 vecinos, al oeste del área metropolitana de Madrid) quiere levantar uno de los Cristos más grandes ... del mundo, una monumental escultura dedicada al Sagrado Corazón de Jesús que alcanzará los 37 metros de altura y los 60 de envergadura, superando, incluso, al icónico Cristo Redentor de Río de Janeiro (30 metros) y al Cristo Protector de Encantado (36 metros), ambos en Brasil, así como a la estatua de Cristo Rey de la ciudad polaca de Świebodzin (36 metros). Sólo le superaría en altura la imponente imagen blanca de 61 metros del Cristo que se yergue en el norte de Sumatra, en Indonesia, inaugurada en 2024 y considerada la más grande del mundo, lo que no deja de resultar paradójico en el país con la mayor población musulmana del planeta.

Pero regresemos a Boadilla -y cuyos vecinos pueden presumir de ser los segundos más ricos de España- donde ya han empezado a planificar el que será todo un emblema para ellos si se cumplen los plazos y llega el dinero. El coste de la estatua religiosa, que se levantará con los brazos abiertos «como si abrazara a la humanidad», se eleva a 17 millones de euros y sus promotores, la Asociación Civil de Devotos del Corazón de Jesús de Boadilla, quieren empezar a construirlo en 2027 para inaugurarlo en 2030. «El objetivo no es atraer turistas, ni queremos que se quede en un gesto ornamental, sino ofrecer una invitación a la esperanza y la reconciliación», esgrimen desde la asociación, que esperan que el Cristo de Boadilla se convierta «en un símbolo de fe para creyentes de todo el mundo».

En la web de la asociación señalan que en volumen y altura será el monumento al Sagrado Corazón mas grande del mundo, y detallan, entre otros aspectos, los plazos de ejecución de la obra, la forma de donar o el propósito de la construcción. «El objetivo es fomentar la devoción popular a su Corazón mediante un movimiento espiritual con obras de caridad y misericordia con todas las personas, sin exclusión de ningún género, especialmente dirigida hacia las personas más necesitadas, los pobres y excluidos».

Vinculado a la Sábana Santa

La gigantesca estatua presenta la particularidad de que el rostro de Cristo será el que aparece reflejado en la Sábana Santa de Turín. El cuerpo y la cabeza contarán con orificios que simularán tanto la corona de espinas como las marcas de los latigazos que sufrió Jesús en su camino a la Cruz. «Cada herida tendrá un agujero acristalado que permitirá el paso de la luz natural al interior, generando como una luminaria». En cuanto a los materiales, para el tronco y la cabeza se empleará hormigón armado, mientras que los brazos se construirán utilizando fibra del carbono.

El interior albergará una capilla, que pretende convertirse en un espacio de adoración perpetua. Cada mañana los primeros rayos de sol atravesarán la llaga del costado de la imagen e iluminarán un corazón de más de dos metros activando un sistema de poleas por el que éste descenderá al suelo del templo para que pueda ser venerado. Al anochecer, el corazón volverá a su lugar anatómico y se iluminará desde dentro proyectando una constelación de estrellas hacia el exterior.

La agrupación de devotos busca donativos y ofrendas para sufragar los 17 millones. Lleva recaudados 94.000 euros y quiere destinar un porcentaje de lo recaudado a obras de caridad de la Diócesis de Getafe, a la que pertenecen.

Sin embargo, en el pueblo hay diversidad de opiniones e incluso se ha levantado alguna voz que ve la iniciativa «ostentosa», y propone dedicar el crowdfunding a fines sociales. Los defensores sostienen que el proyecto «es precioso» y que al ser una financiación privada cada uno dona su dinero a lo que cree. «Si tú no crees, no dones. No es solo arte religioso, es un legado espiritual y cultural», afirman.

Entre los detractores hay quien ironiza que con un poquito más de dinero se pueden montar «un estadio olímpico», o quienes opinan que mejor invertir «en hospitales, vivienda o educación», o los que creen que parece más «una atracción de parque temático que un templo espiritual». Y hasta quien advierte del impacto visual de la gigantesca figura sobre el cielo de Boadilla: «Se va a quedar el horizonte bonito».