Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto del miércoles deja 167.787,62 euros en una capital de provincia
Odóntologo examina la dentadura a una paciente Fotolia

¿Irrigador dental, cepillo eléctrico o raspador de lengua? La higiene bucal más efectiva

La odontóloga Laura Salanova opina sobre los objetos que se integran cada vez más en nuestras rutinas

Paloma Chen

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:14

Comenta

El 14% de la población adulta española, unos 5,5 millones de personas, no se cepilla los dientes con la frecuencia mínima recomendada (dos veces ... al día) y, a medida que avanza la edad del individuo, sus hábitos de higiene empeoran. Son datos de la Encuesta poblacional de la salud bucodental de 2023, que realiza cada cinco años el Consejo General de Dentistas en España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  3. 3 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  4. 4

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  5. 5 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  6. 6 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  7. 7 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  8. 8 Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
  9. 9

    Los guiños de Pérez Llorca a Catalá en el nuevo Consell
  10. 10

    Dos piezas clave en el Consell de Camps y en el sector cristiano del PP, en la nueva sala de máquinas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias ¿Irrigador dental, cepillo eléctrico o raspador de lengua? La higiene bucal más efectiva

¿Irrigador dental, cepillo eléctrico o raspador de lengua? La higiene bucal más efectiva