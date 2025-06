El escenario de diseño valenciano que busca generar bienestar en quienes lo pisan y en sus espectadores La escenografía del espectáculo de Cristina Mitre y Patri psicóloga se ha creado con piezas de estudios valencianos, siguiendo la certificación Well

Cristina Mitre y Patricia Ramírez, en 'Nena, no te compliques'

Cristina Mitre es una de las podcasters más reconocidas y escuchadas del mundo del 'lifestyle' de nuestro país. Pero estos últimos dos veranos se ha subido el micro a los escenarios, junto a Patricia Ramírez (Patri Psicóloga en redes) para llevar un paso más allá su divulgación sobre temas de salud e impulsar una catarsis colectiva para mujeres, en su gira por teatros con el espectáculo 'Nena, no te compliques'. Sobre las tablas, un mensaje claro: vivir sin complicaciones, cuidar de una misma y disfrutar de los espacios que invitan al bienestar.

Y para ello, han decidido predicar con el ejemplo, y montar una escenografía que genere bienestar tanto a quienes lo habitan como a quienes lo observan. Y ese escenario se ha construido con un sello casi 100% valenciano. El resultado no es un decorado tradicional, sino «un escenario modular, cálido y emocionalmente acogedor, inspirado en el lobby de un hotel contemporáneo: un lugar en el que apetece estar, conversar, esperar o simplemente respirar», explican desde Actiu, la firma de Castalla que se ha encargado del diseño. Las piezas seleccionadas (como el sofá Owwi de ArnauReyna, los módulos Globb de Sone Design, las sillas Fluit, las mesas Dorik de Odosdesign y el paisajismo interior de Greeanrea) han sido elegidas tanto por su valor estético como por su impacto positivo en el confort físico y emocional de quienes las usan.

Concebido a partir de los principios de la certificación WELL, que determina el nivel de bienestar del interior de los edificios, el escenario integra criterios internacionales para promover entornos saludables: desde la calidad del aire y el confort postural hasta el diseño biofílico y el uso de materiales libres de tóxicos. El proyecto ha contado con el asesoramiento de Anna Ferrer, consultora en bienestar y arquitectura saludable de Cu4Arquitectura, quien ha acompañado el proceso para asegurar que cada decisión sumara salud, armonía y funcionalidad. El proyecto ha sido diseñado por la arquitecta Macarena Gea y el equipo de Actiu, firma valenciana referente en mobiliario y premio nacional de diseño.

Gracias a la estructura modular, el escenario se adapta a teatros de distintas dimensiones sin perder su identidad visual ni su coherencia escenográfica. La propuesta distingue dos zonas: una zona alta, pensada como lugar de paso y encuentro, y una zona baja, más íntima, donde tienen lugar las conversaciones profundas que definen el tono del espectáculo.

«Este año, la colaboración ha ganado en profundidad gracias a la incorporación de un enfoque de diseño de interiorismo más consciente, alineado con los principios del bienestar y la metodología WELL. Hemos creado un lobby de un hotel que cuida, que acompaña y que enriquece la experiencia tanto de quienes suben al escenario como del público. El espacio en la casa, la oficina o el hotel no es un contenedor de personas, es un lugar generador de vida, emoción y bienestar, en Actiu le llámanos Life Friendly Spaces», señala la consejera y directora de Reputación de Marca de Actiu, Soledat Berbegal.

Además, todos los materiales empleados han sido seleccionados desde un enfoque responsable y circular. La silla Fluit, por ejemplo, está fabricada a partir de cajas de fruta recicladas y fibra de vidrio; mientras que las mesas Dorik combinan diseño contemporáneo y componentes reciclables. La apuesta por un mobiliario flexible, saludable y sostenible responde al convencimiento de que el bienestar no es un lujo, sino una necesidad transversal en todos los espacios que habitamos.

«El diseño biofílico y los principios WELL no son una moda, sino una necesidad si queremos que los espacios que habitamos contribuyan de verdad a nuestro bienestar y a la sostenibilidad del planeta. Aplicarlos en este escenario ha sido una forma de demostrar que también en el entorno cultural podemos crear lugares más humanos, saludables y emocionalmente conectados», apuntó Anna Ferrer, arquitecta y especialista en el sello WELL de Cu4Arquitectura.

Este proyecto escénico representa una nueva forma de pensar los espacios hospitality, donde el diseño deja de ser una mera escenografía para convertirse en una herramienta narrativa y emocional. Un entorno que acompaña el espectáculo y también lo amplifica y lo hace tangible: un escenario que cuida. Un enfoque más consciente, emocionalmente inteligente y alineado con el bienestar. Porque, en un mundo donde todo va demasiado rápido, el diseño debe invitar a parar, respirar y reconectar.

