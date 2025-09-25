Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Nuestra casa o nuestra oficina pueden hacernos más felices (o todo lo contrario)

La arquitectura ha emprendido una nueva línea para diseñar espacios que se centren en la hospitalidad para mejorar la vida de las personas

M. Hortelano

M. Hortelano

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:59

He pasado parte de mis vacaciones en un país escandinavo, de los que aplican a rajatabla la filosofía 'Hygge' (que se pronuncia 'Jugue' y no ' ... Jaig'. Una manera de plantear el interiorismo de los espacios en los que pasamos el 90% de nuestro tiempo para que las casas, oficinas o tiendas, jueguen a nuestro favor, y no en nuestra contra. O lo que es lo mismo, aplicar criterios de hospitalidad a nuestro entorno, para poder vivir mejor. Ser acogedor, en el sentido amplio de la expresión. Después de varias conversaciones compartidas con la arquitecta valenciana Anna Ferrer, este año, tuve aún más claro por qué me había sentido tan cómoda en todos los lugares en los que pasé tiempo, comí y dormí en mis vacaciones.

