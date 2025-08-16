Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Elodia Ferrer, la madre del expresidente Ximo Puig
Javier Moreno Luzón, durante la entrevista. José Ramón Ladra

Javier Moreno Luzón | Historiador

«Por una bandera se muere y se mata»

La entrevista ·

El debate sobre la identidad nacional tiene en España rasgos propios, pero se da en muchos países», asegura este especialista

César Coca

César Coca

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:59

Javier Moreno Luzón (Hellín, 1967) es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense. El año pasado ... ganó el premio Nacional de Historia por su obra 'El rey patriota. Alfonso XIII y la nación' (Ed. Galaxia Gutenberg). Ha sido profesor visitante o investigador en las universidades de Harvard, Sorbona, Tokio y California y en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, y subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Estudioso del nacionalismo español, es un gran especialista en asuntos de identidad. Pocas cosas hay de más calado en el debate de este país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un doble aviso naranja en la Comunitat por la llegada de «los días más calidos del año» y pone fecha a la bajada de temperaturas
  2. 2 El Valencia anuncia la restricción de una tradicional costumbre en Mestalla
  3. 3 «Si nos llegaran los resultados de las analíticas del agua ya sabríamos el origen de la contaminación y habría denuncias»
  4. 4 Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia y otros 20 municipios de la provincia para esta semana (del 16 al 22 de agosto)
  5. 5

    Otra carretera en obras: la CV-32 se amplía tras veinte años de espera
  6. 6 Movistar Plus incorpora cuatro canales a su plataforma para reforzar su oferta
  7. 7

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  8. 8

    La CV-35 sufrirá cortes nocturnos durante casi dos meses por el cambio de asfalto
  9. 9 El municipio valenciano que ha dormido con manta este viernes 15 de agosto en plena ola de calor
  10. 10 Cuatro universidades valencianas, entre las mil mejores del mundo según el ranking de Shanghai

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias «Por una bandera se muere y se mata»

«Por una bandera se muere y se mata»