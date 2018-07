¿Qué es el balón de fútbol inteligente? Cambia el aire y el cuero por un puñado de chips y sensores para monitorizar el entrenamiento y compartir los logros que se van alcanzando A.G.D. Valencia Miércoles, 11 julio 2018, 00:53

Parecen balones convencionales, pero no están hechos de cuero ni están llenos de aire. En el mundo de los objetos inteligentes, ya no ni una parte de nuestra vida que no pueda estar mejorada a través de la informática. Tampoco en el fútbol.

Desde 2014, varias marcas han comercializado un balón inteligente. ¿En qué consiste este producto? En un puñado de chips y sensores que sustituyen al cuero y al aire, creando un dispositivo aparentemente igual que un balón de fútbol normal, pero capaz de monitorear casi cualquier cosa que hagas con él.

A través de una conexión Bluetooth, el movil puede controlar el entrenamiento de una forma personalizada: cuántos toques haces cada día, la potencia, giro, fuerza y trayectoria de tu lanzamiento, lo logros que vayas consiguiendo día a día... Incluso puedes grabar los lanzamientos para compartirlos por redes sociales o competir con otros usuarios para ver quién es el más hábil con el balón. El dispositivo se carga con una base.

El primer modelo que se lanzó fue el Adidas Smart Ball, con un precio que rondaba los 100 euros. Ahora otras marcas, como Xiaomi, se han lanzado a este mercado en busca de conquistar los entrenamientos personales y de que las panchangas trasciendan y sean otra nueva red social.